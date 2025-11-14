Bahadurganj vidhan sabha Chunav Result: बहादुरगंज में AIMIM एवं महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला, नतीजे LIVE

डिजिटल डेस्क, बहादुरगंज विधानसभा (किशनगंज)। किशनगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली बहादुरगंज विधानसभा सीट (Bahadurganj Vidhan sabha Chunav result) पर इस बार के चुनाव में कुल 09 प्रत्याशी सियासी रण में हैं। चुनावी मैदान में मुकाबले इस बार सीधा एआइएमआइएम एवं महागठबंधन के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के बीच सिमटा हुआ दिख रहा है। दोनों पार्टी के प्रत्याशी बूथ स्तर तक की जानकारी ले रहे हैं। मतदान के बाद से ही बहादुरगंज की सियासी हवा गर्म हो गया है। नगर हो या गांव सभी जगह के चौक, चाय की दुकान और पंचायत चौपालें अब नतीजे की भविष्यवाणी में मशगुल हैं।

पुरुषों से अधिक महिलाओं ने किया मतदान बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को हुए मतदान में मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया, उसने सभी समीकरणों को उलझा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं ने इस बार इतिहास रच दिया। जहां महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान कर यह संदेश दे दिया है कि अब आधी आबादी सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक है।