Bahadurganj vidhan sabha Chunav Result: बहादुरगंज में AIMIM एवं महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला, नतीजे LIVE
किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट पर AIMIM और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। मतदान के बाद, बहादुरगंज में राजनीतिक माहौल गरमा गया है, और हर कोई नतीजों की भविष्यवाणी कर रहा है। इस बार महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। 2020 में AIMIM के मोहम्मद अंजार नईमी इस सीट से विधायक बने थे।
डिजिटल डेस्क, बहादुरगंज विधानसभा (किशनगंज)। किशनगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली बहादुरगंज विधानसभा सीट (Bahadurganj Vidhan sabha Chunav result) पर इस बार के चुनाव में कुल 09 प्रत्याशी सियासी रण में हैं।
चुनावी मैदान में मुकाबले इस बार सीधा एआइएमआइएम एवं महागठबंधन के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के बीच सिमटा हुआ दिख रहा है। दोनों पार्टी के प्रत्याशी बूथ स्तर तक की जानकारी ले रहे हैं। मतदान के बाद से ही बहादुरगंज की सियासी हवा गर्म हो गया है। नगर हो या गांव सभी जगह के चौक, चाय की दुकान और पंचायत चौपालें अब नतीजे की भविष्यवाणी में मशगुल हैं।
पुरुषों से अधिक महिलाओं ने किया मतदान
बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को हुए मतदान में मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया, उसने सभी समीकरणों को उलझा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं ने इस बार इतिहास रच दिया। जहां महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान कर यह संदेश दे दिया है कि अब आधी आबादी सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक है।
चुनाव 2020 का परिणाम
बहादुरगंज विधानसभा सीट का जिला किशनगंज लगता है। ये किशनगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1952 में यहां हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के मोहम्मद एहसान विजयी रहे थे। 2015 में यहां कांग्रेस के तौहशीफ आलम विजयी रहे थे। 2020 में एआईएमआईएम के मोहम्मद अंजार नईमी इस सीट से विधायक बने।
