'CM नीतीश कुमार नहीं, 3-4 अफसर चला रहे सरकार', खगड़िया में राहुल गांधी ने PM मोदी पर भी कसा तंज

जागरण संवाददाता, खगड़िया। कांग्रेस के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रविवार को खगड़िया पहुंचे। उन्होंने महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. चंदन यादव के समर्थन में सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो नाम के मुख्यमंत्री है उन्हें तो रिमोट से मोदी चला रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार हर वर्ग की होगी, इसमें हर नागरिक शामिल होगा। इस सरकार में बिहार की आवाज होगी। हमने अतिपिछड़ा वर्ग के लिए एक 'स्पेशल मेनिफेस्टो' बनाया है। पहले हमने सबकी बात सुनी, फिर पूरा प्लान तैयार किया। हम ऐसे काम करते हैं। लेकिन आज बिहार में सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। बिहार में सरकार नीतीश जी के साथ रहने वाले कुछ अफसर चला रहे हैं, जो सीधे दिल्ली से ऑर्डर लेते हैं।

उन्होने कहा कि बिहार में बेरोजगारी है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार को लेकर प्रयास नहीं किया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वे कहते हैं कि बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन नहीं है पर अडानी को देने के लिए पूरी जमीन है।

राहुल गांधी ने कहा कि अंबानी के यहां शादी के दौरान आप लोगों ने वीडियो में मोदी को देखा होगा। मुझे देखा था क्या। मैं गया ही नहीं, उनकी दोस्ती ऐसे ही लोगों से है। मुझे तो कोई गरीब बुलाए कि मेरे यहां शादी है मैं उनके यहां अवश्य जाउंगा।

मैं अक्सर मजदूर, किसान, मछुआरों के पास जाता हूं उनके पास बैठता हूं उनसे बाते करते हूं ये इस लिए करता हूं कि उन्हें लगे कि उनके साथ राहुल गांधी है। मैं हर गरीब बेरोजगार मजदूरों के साथ खड़ा हूं।

उन्होंने कहा कि आज माेदी जी और नीतीश कुमार कहते है हमने बिहार बदल दिया। हम कहते हैं उन्होंने बिहार बदला सभी बिहारियों को मजदूर बना दिया। आज देश के किसी भी राज्य में चले जाओ वहां बिहार के लोग मजदूरी करते मिलेगे। यही बिहार बदला है।

राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के लोगों में हुनर है सभी मेहनती है, उन्हें साधन मिले तो वे कुछ भी बेहतर कर सकते हैं। मोदी जी रोजगार नहीं देते रोजगार के साधन मुहैया नहीं कराते है। वे कहते हैं कि देखो मैं ने मोबाइल में इंटरनेट सस्ता कर दिया रील देखे, उन्होंने कहा आप रील देखते हो और पैसा अंबानी के खाते में जाता है।