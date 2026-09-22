बंगाल की खाड़ी के निम्न दबाव से खगड़िया में 28 सितंबर तक बारिश के आसार; आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, खगड़िया। Khagaria Weather Update: बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय हुए हवा के निम्न दबाव (लो प्रेशर एरिया) और चक्रवाती परिसंचलन का व्यापक असर अब खगड़िया जिले में दिखने लगा है। मंगलवार की शाम अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और तेज हवा के झोंकों व गरज-तड़क के साथ जिले के कई हिस्सों में हल्की वर्षा दर्ज की गई। हालांकि बारिश अधिक देर तक नहीं हुई, लेकिन आसमान में बादलों का घना पहरा बना रहा, जिससे वातावरण में ठंडक घुल गई।

इससे पहले मंगलवार सुबह से ही तीखी धूप निकलने के चलते भारी उमस और गर्मी से आम जनजीवन बेहाल था। दोपहर बाद मौसम में आए अचानक बदलाव और शाम की फुहारों ने लोगों को उमस भरी तपिश से बड़ी राहत दिलाई। तापमान की बात करें तो मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

28 सितंबर तक लगातार बारिश, 50 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी ताजा मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, बंगाल की खाड़ी की इस शक्तिशाली मौसम प्रणाली के चलते आने वाले चार से पांच दिनों तक जिले में लगातार बारिश का दौर बने रहने के आसार हैं। 23 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक खगड़िया सहित बिहार के अधिकांश जिलों में रुक-रुक कर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है।

मौसम फैक्ट फाइल: खगड़िया अधिकतम तापमान: 34.5 डिग्री सेल्सियस।

न्यूनतम तापमान: 26.0 डिग्री सेल्सियस।

मौसमी प्रणाली: बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र और सक्रिय चक्रवाती परिसंचलन (Cyclonic Circulation)।

पूर्वानुमान अवधि: 23 सितंबर से 28 सितंबर तक।

हवा की संभावित गति: 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा।

चेतावनी (Alert): मध्यम से भारी बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली (वज्रपात) को लेकर येलो अलर्ट। इस मौसमी गतिविधि के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके चलने और आकाशीय बिजली (वज्रपात) गिरने की प्रबल आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन और मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।