सुशासन में खगड़िया फिर नंबर वन! अगस्त के बाद सितंबर में भी RTPS रैंकिंग में राज्य में टॉप, डीएम ने दी बधाई

जागरण संवाददाता, खगड़िया। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार (आरटीपीएस) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और लोक सेवाओं की त्वरित डिलीवरी में खगड़िया जिले ने पूरे राज्य में एक बार फिर परचम लहराया है।

राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम आरटीपीएस रैंकिंग के अनुसार, अगस्त 2026 में राज्यभर में पहला स्थान हासिल करने के बाद खगड़िया ने सितंबर 2026 की रैंकिंग में भी अपना शीर्ष स्थान सफलतापूर्वक बरकरार रखा है।

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार (RTPS) अधिनियम के क्रियान्वयन में खगड़िया जिले ने लगातार दूसरी बार राज्य स्तर पर पाया पहला स्थान

राज्यस्तरीय नवीन आरटीपीएस रैंकिंग के अनुसार अगस्त 2026 के बाद सितंबर 2026 में भी खगड़िया जिला शीर्ष पर काबिज

जाति, आय, आवासीय, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों समेत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का समय-सीमा से पहले हो रहा निष्पादन

डीएम विक्रम विरकर, एडीएम (लोक शिकायत) और जिला आईटी मैनेजर बमबम कुमार की तकनीकी निगरानी व समीक्षा का दिखा असर

जिलाधिकारी (डीएम) विक्रम विरकर के कुशल नेतृत्व, नियमित तकनीकी अनुश्रवण और प्रशासनिक समीक्षा के बदौलत खगड़िया लगातार दूसरी बार राज्य में नंबर-1 जिला बना है।

निर्धारित समय-सीमा से पहले मिल रहे प्रमाण पत्र, डिजिटल गवर्नेंस से आमजन को राहत

आरटीपीएस अधिनियम के तहत आम नागरिकों को मिलने वाली विभिन्न सेवाओं—जैसे जाति, आय, आवासीय, ओबीसी, एनसीएल एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों के अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदनों का निष्पादन तय समय-सीमा से पहले किया जा रहा है।

डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने से आवेदकों को घर बैठे ही उनके मोबाइल व ऑनलाइन पोर्टल पर डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे हैं। इससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली है और पारदर्शिता व समयबद्धता सुनिश्चित हुई है।

एडीएम और आईटी मैनेजर बमबम कुमार की रही अहम भूमिका, तकनीकी समस्याओं का तुरंत समाधान आरटीपीएस सेवाओं के इस रिकॉर्ड प्रदर्शन के पीछे प्रभावी मॉनिटरिंग और मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की मुख्य भूमिका रही है। आरटीपीएस के नोडल पदाधिकारी सह एडीएम (लोक शिकायत निवारण) द्वारा सभी अंचलों और प्रखंडों की नियमित समीक्षा की जा रही है।