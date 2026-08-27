नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद खगड़िया में तेज हुई नदियों की चाल, गंगा और बूढ़ी गंडक की आंखें हुई लाल

जागरण संवाददाता, खगड़िया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ के कारण खगड़िया जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। गंडक नदी पर बने वाल्मीकि नगर बराज का डिस्चार्ज लगभग डेढ़ लाख क्यूसेक रहने के कारण बाढ़ नियंत्रण विभाग ने राहत की सांस ली है। हालांकि, विभागीय स्तर पर सदत चौकसी जारी है।

बुधवार को रात भर बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-एक, खगड़िया के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार सहनी समेत सभी सहायक अभियंता, कनीय अभियंता बांध-तटबंधों पर कैंप करते रहे। अभी कैंप जारी रहेगा। गंगा और बूढ़ी गंडक पर बने बांध-तटबंधों के संवेदनशील स्थलों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

गंगा में चार और बूढ़ी गंडक के तीन संवेदनशील स्थलों पर जेनरेटर की व्यवस्था है। गंगा के बांध-तटबंधों पर 57 बांध श्रमिक नियुक्त हैं, जबकि बूढ़ी गंडक के बांध-तटबंधों पर 25 बांध श्रमिक कार्यरत हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति में विभाग को त्वरित सूचना प्रदान की जा सके और समय रहते एक्शन लिया जा सके।

इधर, गंगा और बूढ़ी गंडक पूरी रफ्तार में है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल- एक, खगड़िया की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार की सुबह छह बजे खगड़िया के खारा धार जलद्वार के पास गंगा स्थिर थी और बूढ़ी गंडक एनएच-31 ब्रिज, अघोरी स्थान के पास घट रही थी, लेकिन गुरुवार को दोनों नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है।