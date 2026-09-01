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खगड़िया में कोसी और बागमती का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, बांधों पर बढ़ा दबाव

By Chitranjan Sangar Edited By: Rajat Mourya
Updated: Tue, 01 Sep 2026 03:57 PM (IST)

खगड़िया में कोसी बराज से संभावित बड़ा खतरा टल गया, लेकिन कोसी और बागमती नदियां अभी भी खतरे के निशान ...और पढ़ें

खगड़िया में कोसी और बागमती का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, बांधों पर बढ़ा दबाव

खगड़िया में कोसी और बागमती का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, बांधों पर बढ़ा दबाव

HighLights

  1. कोसी बराज से बड़ा खतरा टला, लेकिन नदियां उफान पर।

  2. खगड़िया में कोसी-बागमती खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर।

  3. बांधों की 24 घंटे निगरानी, अधिकारी लगातार कर रहे जायजा।

जागरण संवाददाता, खगड़िया। एक बड़ा खतरा टल गया है। जल संसाधन विभाग ने मंगलवार के अपराह्न 12 बजे कोसी बराज (भीमनगर बराज) का डिस्चार्ज तीन लाख 38 हजार 317 क्यूसेक की संभावना जताई थी। इधर अपराह्न 12 बजे का डिस्चार्ज एक लाख 89 हजार 125 क्यूसेक रहा, लेकिन खगड़िया में कोसी और बागमती अब भी उफान पर है।

बीते तीन दिनों (30 अगस्त) से कोसी और बागमती के जलस्तर में वृद्धि जारी है। अभी रफ्तार पर ब्रेक लगने की कोई संभावना नहीं है। कोसी-बागमती में पानी और बढ़ेगा। मालूम हो कि कोसी बराज का पानी 24 से 36 घंटे में खगड़िया पहुंचता है।

अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता ने रात्रि में लिया बांध-तटबंधों का जायजा

इधर, कई जगहों पर बांध-तटबंधों से सटकर जलप्रवाह हो रहा है। बढ़ते जलस्तर और तीव्र जलप्रवाह ने नदी किनारे के लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है।

सजगता बरतते हुए सोमवार की रात्रि बाढ़ नियंत्रण अंचल खगड़िया के अधीक्षण अभियंता रवींद्र सिंह व बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-दो, खगड़िया के कार्यपालक अभियंता मनीष कुमार ने बांध-तटबंधों का सघन जायजा लिया और कैंप कर रहे सहायक अभियंताओं व कनीय अभियंताओं को आवश्यक निर्देश दिए। विभाग ने सभी बांध-तटबंधों और आधारभूत संरचनाओं को सुरक्षित बताया है।

खगड़िया के बलतारा में कोसी का जलस्तर

  • 31 अगस्त की संध्या छह बजे 34.75 मीटर
  • 31 अगस्त की रात्रि 10:00 बजे 34.77 मीटर
  • एक सितंबर की सुबह छह बजे 34.86 मीटर

विशेष: कोसी के जलस्तर में 12 घंटे के दौरान (सोमवार की संध्या छह बजे से मंगलवार की सुबह छह बजे तक) 11 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। कोसी लगभग एक सेंटीमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से बढ़ रही है और खतरे के निशान (33.85 मीटर) से एक मीटर एक सेंटीमीटर ऊपर बह रही है।

खगड़िया के संतोष जलद्वार के पास बागमती का जलस्तर

  • 31 अगस्त की संध्या छह बजे 36.46 मीटर
  • 31 अगस्त की रात्रि 10:00 बजे 36. 49 मीटर
  • एक सितंबर की सुबह छह बजे 36.61 मीटर

विशेष: बागमती के जलस्तर में 12 घंटे (सोमवार की संध्या छह बजे से मंगलवार की संध्या छह बजे तक) के दौरान 15 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। बागमती खतरे के निशान (35.63 मीटर) से 98 सेंटीमीटर ऊपर है।

खतरा टल गया है, परंतु कोसी और बागमती अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। दोनों नदियों की प्रवृति बढ़ने की है। अभी कोसी और बागमती के जलस्तर में वृद्धि जारी रहेगी। सभी बांध-तटबंध और आधारभूत संरचनाएं सुरक्षित हैं। 24 घंटे निगरानी रखी जा रही हैं। - मनीष कुमार, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-दो, खगड़िया