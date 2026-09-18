जागरण संवाददाता, खगड़िया। Khagaria Adarsh Hotel Fire Incident: खगड़िया रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक निजी होटल के कमरे में शुक्रवार को प्रेम प्रसंग का रूह कंपा देने वाला खौफनाक मंजर सामने आया। आदर्श होटल में ठहरे प्रेमी ने शादी का दबाव बनाने पर अपनी ही प्रेमिका के शरीर में आग लगा दी। आग की लपटों से घिरी युवती ने अदम्य साहस दिखाते हुए कमरे से भागने की कोशिश कर रहे प्रेमी को दोनों हाथों से कसकर जकड़ लिया।

इसके चलते आग ने युवक को भी अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते दोनों आग का गोला बन गए। चीख-पुकार सुनकर होटल कर्मियों में भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और होटल कर्मचारियों के सहयोग से किसी तरह आग पर काबू पाकर दोनों को खगड़िया सदर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार युवक और युवती दोनों 50 प्रतिशत के आसपास गंभीर रूप से झुलस चुके हैं और उनकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है।

दरभंगा से भागकर खगड़िया के होटल में रुके थे दोनों पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों प्रेमी युगल दरभंगा जिले के हायाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत मकसूदनपुर गांव के निवासी हैं। युवक की पहचान ललन सहनी और युवती की पहचान रिया कुमारी के रूप में हुई है। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था। सामाजिक बंदिशों और शादी के विरोध के चलते दोनों गुरुवार को अपने-अपने घर से चुपके से भागकर खगड़िया पहुंचे थे और स्टेशन रोड स्थित आदर्श होटल में कमरा लेकर रुके हुए थे।

शादी की बात छेड़ते ही लगाई आग, युवती ने लपटों में जकड़ा अस्पताल के बर्न वार्ड में जीवन और मौत से जूझ रही पीड़िता रिया कुमारी ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह ललन सहनी से सच्चा प्यार करती है और लगातार उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। लेकिन ललन हर बार शादी की बात को टालता रहा और शुक्रवार सुबह होटल के कमरे में उसने साफ तौर पर शादी करने से इनकार कर दिया।