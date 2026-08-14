जागरण संवाददाता, खगड़िया। खगड़िया जिले में पिछले दो दिनों से निकल रही तल्ख और तेज धूप ने लोगों को उमस भरी भीषण गर्मी से बेहाल कर रखा है। सावन महीने की शुरुआत में हुई अच्छी बारिश के बाद जिले में मानसूनी गतिविधियों पर अचानक ब्रेक लग गया है, जिससे नाममात्र की वर्षा दर्ज की जा रही है।

तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है, लेकिन तेज धूप खिलने के कारण सावन की इस चिपचिपी गर्मी ने आमजन के पसीने छुड़ा दिए हैं। उमस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दिन के समय सड़कों पर निकलना दुश्वार हो रहा है, वहीं पंखे और कूलर चलने के बावजूद रातों में भी लोगों को चैन नसीब नहीं हो पा रहा है।

35 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान बुधवार के बाद गुरुवार को भी जिले का मौसम बेहद गर्म और शुष्क बना रहा। दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर गया, जिसने लोगों को झुलसाने का काम किया।

रात में भी नहीं मिल रही राहत वहीं, न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिन और रात दोनों के तापमान में बढ़ोतरी होने से उमस का असर कई गुना ज्यादा महसूस किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, जब तक बारिश का दौर दोबारा शुरू नहीं होता, तब तक इस चिपचिपी गर्मी से तुरंत राहत मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है।

खबरें और भी







मौसम विभाग का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) द्वारा खगड़िया जिले के लिए जारी किए गए ताजा मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दो से तीन दिनों में तापमान में किसी विशेष गिरावट आने की संभावना नहीं है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार नहीं मौसम पूर्वानुमान में स्पष्ट किया गया है कि अगले तीन दिनों के दौरान जिले में भारी या मध्यम बारिश होने की संभावना काफी कम है। मौसम विभाग की ओर से खगड़िया जिले के लिए भारी बारिश या वज्रपात का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अलर्ट न होने के कारण तापमान और मौसम के मिजाज में फिलहाल बड़ा बदलाव आने के संकेत नहीं हैं।