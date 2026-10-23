खगड़िया में 2 करोड़ की लागत से बनेगा फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, कम होगा प्रदूषण

जागरण संवाददाता, खगड़िया। जिला खुले में शौच मुक्त जिला घोषित है। जिले को पूर्ण रूप से स्वच्छ व निर्मल बनाने को लेकर अब फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाएगा, ताकि सेप्टिक टैंक से डीस्लजिंग वाहनों द्वारा निकाले गए मल को सुरक्षित रूप से उपचारित किया जा सके।

इससे खुले में मल के विसर्जन को रोका जा सकेगा। वहीं, पर्यावरण और भूजल को दूषित होने से बचाया जा सकेगा। जिससे मानव स्वास्थ्य की रक्षा होगी। जिले के रहीमपुर पंचायत में बुडको द्वारा दो करोड़ 17 लाख 27 हजार 345 रुपये की लागत से फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाएगा, जो प्रतिदिन 12 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला होगा। इस प्लांट के जरिये शौचालय टैंक के गाद से जैविक खाद बनाई जाएगी। अभी तक सेप्टिक टैंक के गाद को टैंकों में भरकर खुले में सड़क के किनारे गिरा दिया जाता है, जिससे जहां बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषित होता है और भयंकर बीमारियां फैलती हैं।

ट्रीटमेंट प्लांट से यहां आने वाली गंदगी को निस्तारित कर खाद बनाया जाएगा व गंदे पानी को साफ कर दूसरे प्रयोगों में लाया जा सकेगा। खगड़िया में लोग टैंक से निकली गंदगी को एनएच किनारे बांध के अंदर व अन्य जगहाें व गड्डों में गिरा देते हैं, जो प्रदूषण का कारण बनता है। मगर इस प्लांट के बनने से जिले में यह प्रदूषण कम होगा।