घर से 7 बच्चों और ननद को लेकर बहू गायब; ससुर का रो-रोकर बुरा हाल, तलाश में जुटी खगड़िया पुलिस
खगड़िया के महेशखूंट थाना क्षेत्र में एक पुत्रवधू अपने संयुक्त परिवार के नौ सदस्यों, जिनमें सात बच्चे और एक नवजात शिशु शामिल हैं, को लेकर फरार हो गई है।
HighLights
महेशखूंट में पुत्रवधू सुलेखा देवी नौ परिजनों संग फरार हुई।
लापता सदस्यों में सात बच्चे और दो माह का शिशु शामिल।
पुलिस ने मामला दर्ज कर सर्विलांस व छापेमारी शुरू की।
संवाद सूत्र, महेशखूंट (खगड़िया)। महेशखूंट थाना क्षेत्र के बन्नी पंचायत अंतर्गत टेम्हा बन्नी गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां की एक पुत्रबधु (पतोहू) अपने ही संयुक्त परिवार के नौ सदस्यों को बहला-फुसलाकर लेकर फरार हो गई है। जिसमें दो माह के नवजात शिशु समेत सात बच्चे-किशोर और एक 28 वर्षीय युवती शामिल हैं।
घटना शनिवार 13 सितंबर की है। जिस महिला ने इस घटना के अंजाम दिया है उसका नाम सुलेखा देवी है। वह गोरख शर्मा की पुत्रबधु है। इस संबंध में गोरख शर्मा ने महेशखूंट थाना में आवेदन देकर गुहार लगाई है।
महेशखूंट के प्रभारी थानाध्यक्ष उमेश कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच-पड़ताल की जा रही है।
गोरख शर्मा ने कहा है कि उनकी बड़ी पतोहू 30 वर्षीय सुलेखा देवी (पति विकास शर्मा) 13 सितंबर को दिन के करीब 11 बजे घर के नौ सदस्यों को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर कहीं बाहर चली गई है।
मोबाइल कभी ऑन, तो कभी ऑफ
गोरख शर्मा ने बताया कि सुलेखा देवी का मोबाइल घटना के बाद से कभी ऑन, तो कभी ऑफ बता रहा है। उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्वजनों ने अपने स्तर से रिश्तेदारों और आसपास के गांवों में काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
थक-हारकर पुलिस की शरण ली है। महिला के पति हैदराबाद में मजदूरी करते हैं। वहां भी महिला के पहुंचने की सूचना नहीं है।
आवेदन में यह आशंका जताई गई है कि सुलेखा देवी किसी बाहरी व्यक्ति या गिरोह से संपर्क हो सकती हैं। हालांकि पुलिस इसे पारिवारिक विवाद और गुमशुदगी के एंगल से भी देख रही है। पीड़ित स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है।
महेशखूंट थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष उमेश कुमार ने कहा कि गोरख शर्मा के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। महिला के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर दिया जा रहा है।
सभी संभावित ठिकानों पर छापामारी की जा रही है। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं इनके बारे में कोई जानकारी मिले, तो तुरंत महेशखूंट थाना को सूचित करें।
परिवार के ये सदस्य हैं गायब
- एक: सोनी कुमारी, पिता गोरख शर्मा, उम्र 28 वर्ष
- दो: पायल कुमारी, पिता रघु शर्मा, उम्र आठ वर्ष
- तीन: काजल कुमारी, पिता रघु शर्मा, उम्र छह वर्ष
- चार: राजू शर्मा का दो माह का पुत्र
- पांच: रेशम कुमारी, पिता मदन शर्मा, उम्र 15 वर्ष
- छह: मौसम कुमारी, पिता विजय शर्मा, उम्र 13 वर्ष
- सात: विहेश कुमार, पिता विकास शर्मा, उम्र तीन वर्ष
- आठ: प्रिंस कुमार, पिता विकास शर्मा, उम्र आठ वर्ष
- नौ: बरसा कुमारी, पिता विजय शर्मा, उम्र छह वर्ष
गोरख शर्मा ने कहा कि उपरोक्त सभी उसके संयुक्त परिवार के सदस्य हैं और सभी एक साथ रहते हैं।