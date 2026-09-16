घर से 7 बच्चों और ननद को लेकर बहू गायब; ससुर का रो-रोकर बुरा हाल, तलाश में जुटी खगड़िया पुलिस

संवाद सूत्र, महेशखूंट (खगड़िया)। महेशखूंट थाना क्षेत्र के बन्नी पंचायत अंतर्गत टेम्हा बन्नी गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां की एक पुत्रबधु (पतोहू) अपने ही संयुक्त परिवार के नौ सदस्यों को बहला-फुसलाकर लेकर फरार हो गई है। जिसमें दो माह के नवजात शिशु समेत सात बच्चे-किशोर और एक 28 वर्षीय युवती शामिल हैं।

घटना शनिवार 13 सितंबर की है। जिस महिला ने इस घटना के अंजाम दिया है उसका नाम सुलेखा देवी है। वह गोरख शर्मा की पुत्रबधु है। इस संबंध में गोरख शर्मा ने महेशखूंट थाना में आवेदन देकर गुहार लगाई है।

महेशखूंट के प्रभारी थानाध्यक्ष उमेश कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच-पड़ताल की जा रही है। गोरख शर्मा ने कहा है कि उनकी बड़ी पतोहू 30 वर्षीय सुलेखा देवी (पति विकास शर्मा) 13 सितंबर को दिन के करीब 11 बजे घर के नौ सदस्यों को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर कहीं बाहर चली गई है। मोबाइल कभी ऑन, तो कभी ऑफ गोरख शर्मा ने बताया कि सुलेखा देवी का मोबाइल घटना के बाद से कभी ऑन, तो कभी ऑफ बता रहा है। उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्वजनों ने अपने स्तर से रिश्तेदारों और आसपास के गांवों में काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

थक-हारकर पुलिस की शरण ली है। महिला के पति हैदराबाद में मजदूरी करते हैं। वहां भी महिला के पहुंचने की सूचना नहीं है। आवेदन में यह आशंका जताई गई है कि सुलेखा देवी किसी बाहरी व्यक्ति या गिरोह से संपर्क हो सकती हैं। हालांकि पुलिस इसे पारिवारिक विवाद और गुमशुदगी के एंगल से भी देख रही है। पीड़ित स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है।