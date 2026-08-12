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    खगड़िया में 60 साल का साथ, पति के बाद पत्नी ने भी त्यागे प्राण; एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

    By Nirbhay Kumar Jha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 04:24 PM (GMT+05:30)

    खगड़िया के गौंगी गांव में पति मंगल यादव के निधन के 16 घंटे बाद ही पत्नी बेदाना देवी ने भी दम तोड़ दिया। बुधवार को दोनों की एक ही अर्थी पर शव यात्रा नि ...और पढ़ें

    अंतिम यात्रा में शामिल गांव के लोग। जागरण

    अंतिम यात्रा में शामिल गांव के लोग। जागरण

    HighLights

    1. पति मंगल यादव का निधन, 16 घंटे बाद पत्नी बेदाना देवी का भी देहांत।

    2. दोनों की एक ही अर्थी पर निकली शव यात्रा, गांव में शोक की लहर।

    3. मल्हीपुर गंगा घाट पर एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार।

    संवाद सूत्र, बेलदौर (खगड़िया)। बेलदौर थाना क्षेत्र के महिनाथ नगर पंचायत अंतर्गत गौंगी गांव में लंबे समय से बीमार चल रहे पति के निधन के मात्र 16 घंटे बाद ही पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद बुधवार को पति-पत्नी की एक ही अर्थी पर शव यात्रा निकाली गई। शवों का दाह-संस्कार एक ही चिता पर मल्हीपुर गंगा घाट पर किया गया।

    जानकारी के अनुसार, गौंगी गांव निवासी मंगल यादव (85) का निधन मंगलवार की सुबह करीब आठ बजे हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मंगल यादव का शव आंगन में रखकर स्वजन रिश्तेदारों के आने का इंतजार कर रहे थे। शव के दाह-संस्कार को लेकर तैयारी की जा रही थी।

    इधर, मंगलवार की देर रात्रि मृतक के पत्नी बेदाना देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। इस तरह 16 घंटे के अंदर ही पति-पत्नी दोनों इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोनों के शवों को एक ही अर्थी पर रखकर शव यात्रा निकाली गई।

    शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गांव से लेकर श्मशान घाट तक लोग नम आंखों से विदाई देने पहुंचे।

    ग्रामीणों ने कहा कि 60 साल से अधिक समय तक एक साथ रहने वाले इस दंपती को मौत भी अलग नहीं कर पाई। दंपती अपने पीछे दो पुत्र मिथिलेश कुमार और विदुर कुमार को छोड़ गए हैं।

    उल्लेखनीय है कि पंचायत में करीब 25 वर्ष पूर्व सुशील यादव के दादा-दादी क्रमशः जगदेव प्रसाद यादव एवं सुरजी देवी का एक साथ निधन हुआ था और एक ही अर्थी सजी थी। दोनों का एक ही साथ दाह-संस्कार किया गया था।

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    इधर, मंगल यादव और बेदना देवी के निधन पर महेंद्र यादव, अनिल यादव, पूर्व पंसस नरेश रजक, सरपंच विनोद पासवान, पूर्व मुखिया शिवशंकर यादव, अरुण यादव, सतीश कुमार आदि ने शोक प्रकट किया है।