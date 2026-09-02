मशहूर डॉक्टर का विज्ञापन, किडनी ट्रांसप्लांट, गुरुग्राम से खगड़िया पहुंचे तार; BJP नेता के घर पहुंची हरियाणा पुलिस

जागरण संवाददाता, खगड़िया। देश के नामचीन अस्पताल और वरिष्ठ चिकित्सकों के नाम पर फर्जी विज्ञापन निकालकर किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर गंभीर मरीजों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस हाई-प्रोफाइल ठगी मामले के तार बिहार के खगड़िया जिले से जुड़ने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

हरियाणा के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन (वेस्ट), गुरुग्राम ने इस मामले में खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र अंतर्गत धुतौली-मालपा गांव निवासी और भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के पूर्व जिलाध्यक्ष सुमन कुमार उर्फ सुमन चौरसिया को मुख्य संदिग्ध मानते हुए सम्मन जारी किया है।

इस गिरोह की तह तक पहुंचने के लिए साइबर पुलिस स्टेशन वेस्ट सेक्टर-22, पालम विहार (गुरुग्राम) ने खगड़िया पुलिस अधीक्षक (SP) को आधिकारिक पत्र लिखकर सुमन कुमार के भौतिक पते, निवास स्थिति और अस्तित्व के सत्यापन का आग्रह किया है। तीन दिन पूर्व हरियाणा पुलिस की एक विशेष टीम भी चौथम थाना क्षेत्र के संबंधित गांव पहुंची थी और मामले की छानबीन की थी।

फोर्टिस अस्पताल और डॉ. अनिल मेघानी के नाम पर ठगी यह पूरा मामला गुरुग्राम स्थित प्रतिष्ठित फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट (FMRI) की शिकायत के बाद प्रकाश में आया। अस्पताल प्रबंधन की ओर से अज्ञात जालसाजों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की सुसंगत धाराओं के तहत केस संख्या 163/26 दर्ज कराया गया था।

गुरुग्राम के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट और नामचीन डॉक्टर के नाम पर किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़

मरीजों से UPI और कैश के जरिए लाखों रुपये ऐंठने के मामले में खगड़िया के पूर्व भाजयुमो जिलाध्यक्ष सुमन चौरसिया बने मुख्य संदिग्ध

हरियाणा की साइबर वेस्ट थाना पुलिस ने आरोपी को जारी किया सम्मन; खगड़िया एसपी को पत्र लिखकर मांगा भौतिक सत्यापन

खगड़िया के चौथम स्थित गांव पहुंची हरियाणा पुलिस की टीम; भाजपा जिलाध्यक्ष बोले- पद से पहले ही हटाए जा चुके हैं सुमन अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, ठगों ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर 'किडनी ट्रांसप्लांट' नाम से ग्रुप बनाकर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अनिल मेघानी के नाम का फर्जी विज्ञापन तैयार किया। जब गंभीर रूप से पीड़ित मरीज कौसर परवीन और उनके परिजनों ने संपर्क किया, तो जालसाजों ने मरीज से अर्चना नामक महिला के खाते में यूपीआई के जरिए 40 हजार और 12 हजार रुपये ट्रांसफर करवाए। इसके बाद प्रक्रिया के नाम पर उनसे 15 लाख रुपये नकद भी ऐंठ लिए गए। ठगी का अहसास होने पर परिजनों ने सीधे अस्पताल से संपर्क किया, जिसके बाद अस्पताल ने पुलिस में मामला दर्ज कराया।

खगड़िया एसपी से मांगी गई सत्यापन रिपोर्ट गुरुग्राम साइबर थाने के पुलिस अधिकारियों ने खगड़िया एसपी को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि साइबर तकनीकी अनुसंधान में चौथम के धुतौली-मालपा निवासी देवाशीष प्रसाद के पुत्र सुमन कुमार की संलिप्तता के ठोस सुराग मिले हैं। जांच को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित थानेदार से सुमन कुमार के घर, आपराधिक इतिहास और वर्तमान स्थिति की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा सके।