लापरवाही पर DIG की बड़ी कार्रवाई, खगड़िया और बेगूसराय के आधा दर्जन पुलिस इंस्पेक्टरों पर गिरी गाज
जानलेवा हमले के आरोपितों की गिरफ्तारी में लापरवाही पर डीआईजी आशीष भारती ने खगड़िया और बेगूसराय के आधा दर्जन पुलिस इंस्पेक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, खगड़िया। जानलेवा हमले के आरोपितों की गिरफ्तारी में लापरवाही पर खगड़िया व बेगूसराय के आधा दर्जन पुलिस इंस्पेक्टरों पर डीआईजी आशीष भारती द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।बुधवार को डीआईजी द्वारा खगड़िया व बेगूसराय के पुलिस इंस्पेक्टरों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई।
बैठक में सामने आया कि बार-बार आदेश निर्देश देने के बाद भी जानलेवा हमले के वांछित आरोपितों की समुचित संख्या में गिरफ्तारी नहीं की गई। गिरफ्तारी हुई भी तो काफी कम संख्या में हुई, जबकि कई क्षेत्रों में ऐसे आरोपितों की संख्या काफी अधिक है।
समीक्षा में तो यह भी सामने आया कि कई क्षेत्रों में एक भी ऐसे आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। डीआईजी ने माना कि यह इनकी अपराध नियंत्रण के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।
डीआईजी आशीष भारती ने बताया कि उक्त त्रुटि को लेकर खगड़िया गोगरी के पुलिस निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, बेगूसराय बलिया के इंस्पेक्टर राजेश कुमार, तेघड़ा इंस्पेक्टर संतोष कुमार, मझौल इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की सेवा पुस्तिका में एक-एक निंदन की सजा दी गई है।
अन्य आधे दर्जन इंस्पेक्टरों को भविष्य के लिए सचेत किया गया है, जबकि बेगूसराय सदर इंस्पेक्टर बीरेंद्र यादव व बेगसराय नगर इंस्पेक्टर अर्चना कुमारी सिन्हा का वेतन धारित करते हुए जवाब तलब किया गया है।
यह भी पढ़ें- Bihar Police Exam: यातायात के नियम से जुड़े प्रश्नों ने किया परेशान, 2942 ने छोड़ी परीक्षा
यह भी पढ़ें- Rohtas News: सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़, फर्जी अधिकारी समेत 4 गिरफ्तार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।