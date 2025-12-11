लापरवाही पर DIG की बड़ी कार्रवाई, खगड़िया और बेगूसराय के आधा दर्जन पुलिस इंस्पेक्टरों पर गिरी गाज

जागरण संवाददाता, खगड़िया। जानलेवा हमले के आरोपितों की गिरफ्तारी में लापरवाही पर खगड़िया व बेगूसराय के आधा दर्जन पुलिस इंस्पेक्टरों पर डीआईजी आशीष भारती द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।बुधवार को डीआईजी द्वारा खगड़िया व बेगूसराय के पुलिस इंस्पेक्टरों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई।

बैठक में सामने आया कि बार-बार आदेश निर्देश देने के बाद भी जानलेवा हमले के वांछित आरोपितों की समुचित संख्या में गिरफ्तारी नहीं की गई। गिरफ्तारी हुई भी तो काफी कम संख्या में हुई, जबकि कई क्षेत्रों में ऐसे आरोपितों की संख्या काफी अधिक है।