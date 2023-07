Bihar News: JDU नेता का बेटा बना हनी ट्रेप का शिकार; ब्लैकमेल कर मांगे गए 1 लाख रुपए

Bihar News बिहार में बेलदौर जिले के जनता दल यूनाइटेड (जदयू) विधायक पन्नालाल सिंह पटेल के पुत्र नूतन सिंह पटेल को हनी ट्रैप का शिकार बनाने की कोशिश की गई है। इस बाबत एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया गया है। मामले में नूतन से 1 लाख की मांग भी की गई है। मामले की छानबीन के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है

संवाद सूत्र, बेलदौर (खगड़िया)। बिहार में बेलदौर जिले के जनता दल यूनाइटेड (जदयू) विधायक पन्नालाल सिंह पटेल के पुत्र नूतन सिंह पटेल को हनी ट्रैप का शिकार बनाने की कोशिश की गई है। इस बाबत एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया गया है। मामले में नूतन से 1 लाख रुपयों की मांग भी की गई है। हनी ट्रैप होने की बात समझ में आते ही विधायक पुत्र नूतन सिंह पटेल ने केस दर्ज कराया गया है। हनी ट्रैप के शिकार जदयू नेता नूतन सिंह पटेल के मुताबिक, वायरल वीडियो 18 जुलाई की है। नूतन ने बताया कि उनके मोबाइल के व्हाट्सएप पर एक लिंक आया और उसके बाद एक लड़की मीठी-मीठी बातें कर वीडियो कालिंग पर बात करने के लिए कहा। जिसके बाद वीडियो कालिंग पर बात शुरू हो गई। जानकारी में बताया गया कि इसी दौरान महिला ने अपनी चाल चली। वह अश्लीलता के साथ पोज देने लगी। जिसे देख नूतन ने वीडियो काल बंद कर दिया। कुछ देर के बाद व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया। जिसमें कॉल का वही अश्लील वीडियो भेजा गया था, और इस तर्ज पर ब्लैकमेल की कोशिश करते हुए एक लाख रुपये की मांग की गई। वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई। मामला समझ में आने के बाद बेलदौर थाना में आवेदन देकर केस दर्ज कराया गया। थाने में आवेदन देने के बाद भी उनके फोन पर अलग-अलग नंबरों से कॉल कर रुपये की मांग की जा रही है। थानाध्यक्ष परेंद्र कुमार ने कहा कि नूतन पटेल के द्वारा आवेदन दिया गया है। मामले की छानबीन के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है

