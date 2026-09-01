'चिराग शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने भी बोलना छोड़ दिया' केंद्रीय मंत्री के विवाह पर मां रीना पासवान का छलका दर्द

ड‍िजि‍टल डेस्‍क, भागलपुर। Chirag Paswan Marriage: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान देश और बिहार के सबसे चर्चित 'मोस्ट एलिजिबल बैचलर' राजनेताओं में गिने जाते हैं। 42 वर्ष की उम्र पार कर चुके चिराग की शादी को लेकर अक्सर सियासी गलियारों और समर्थकों के बीच चर्चाएं चलती रहती हैं। अब इस विषय पर चिराग की मां रीना पासवान का एक बड़ा और स्पष्ट बयान सामने आया है, जिसने इस लंबे समय से चले आ रहे सवाल पर विराम लगा दिया है।

मां रीना पासवान ने चिराग की शादी के सवाल पर साफ कहा कि चिराग फिलहाल शादी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भी अब इस मुद्दे पर बोलना और बेटे पर दबाव बनाना छोड़ दिया है। 'उसका ध्यान सिर्फ काम पर है': मां रीना पासवान रीना पासवान ने पारिवारिक बातचीत के दौरान साझा किया कि हर मां की तरह उनकी भी दिली इच्छा थी कि चिराग का घर बसे, लेकिन चिराग ने अपना पूरा जीवन समाज, पार्टी और बिहार के लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है।

उन्होंने कहा, "चिराग खुद ही शादी नहीं करना चाहता। जब उसका मन ही नहीं है, तो मैं भी अब उससे इस बारे में कुछ नहीं कहती। उसका पूरा फोकस सिर्फ अपने काम, मंत्रालय की जिम्मेदारियों और पिता के सपनों को पूरा करने पर है।"

Chirag Paswan Marriage: चिराग पासवान की शादी पर मां रीना पासवान का बड़ा बयान

बोलीं— 'वह शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं भी अब कुछ नहीं कहती' केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की शादी को लेकर मां रीना पासवान हैं च‍िंंत‍ित

चिराग का पूरा ध्यान अब केवल राजनीति और जनसेवा पर

'वह शादी के मूड में नहीं है, इसलिए मैंने भी दबाव बनाना बंद कर दिया है'- मां रीना पासवान

खगड़िया के पैतृक गांव शहरबन्नी में बड़ी मां राजकुमारी देवी और मां रीना पासवान दोनों चिराग के सियासी सफर की बनीं संबल

पिता स्व. रामविलास पासवान के सपनों और 'बिहार फर्स्ट' मिशन को पूरा करने में जुटे हैं 42 वर्षीय लोजपा (रा) प्रमुख दोनों माताओं का आशीर्वाद और खगड़िया से गहरा नाता चिराग के जीवन में उनकी दोनों माताओं का स्थान सर्वोच्च रहा है। खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड स्थित पैतृक गांव शहरबन्नी में रहने वाली उनकी 'बड़ी मां' राजकुमारी देवी और दिल्ली-पटना में उनके साथ रहने वाली 'मां' रीना पासवान, दोनों ही उनके हर फैसले में उनके साथ मजबूती से खड़ी रही हैं।

पिता रामविलास पासवान के निधन और 2021 में पार्टी में हुई टूट के बाद चिराग ने जिस तरह संघर्ष कर 2024 के लोकसभा चुनाव में शत-प्रतिशत सीटें जीतकर केंद्र की राजनीति में धमाकेदार वापसी की, उसमें उनकी मां रीना पासवान का नैतिक संबल और बड़ी मां का आशीर्वाद सबसे बड़ी ताकत बना।