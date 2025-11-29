खगड़िया में दिनदहाड़े भाजपा नेता दिलीप सिंह को गोली मारी, BJP-JDU ने अपराधियों के गिरफ्तारी की मांग की

जागरण संवाददाता, खगड़िया। खगड़िया में दिनदहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने भाजपा के जिला कार्यसमिति सदस्य दिलीप सिंह को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना बाद से क्षेत्र में तनाव और दहशत कायम है। पुलिस क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है।

इधर भाजपा-जदयू नेताओं ने घटना में शामिल अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग पुलिस पदाधिकारियों से की है। खगड़िया सदर से जदयू विधायक बबलू मंडल ने बेगूसराय पहुंच (बेगूसराय स्थित जिस निजी अस्पताल में भाजपा नेता का इलाज चल रहा है) भाजपा नेता के स्वजनों से बात की है।

उन्होंने खगड़िया एसपी से भी बात की है। जदयू विधायक ने कहा कि, अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी होगी। इस मौके पर भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी मनीष कुमार राय भी मौजूद थे।



मालूम हो कि शुक्रवार को गंगौर ओपी क्षेत्र अंतर्गत भदास-धुसमुरी विशनपुर पथ के त्रिभुवन टोला के समीप अपराधियों ने लाभगांव निवासी भाजपा नेता दिलीप सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया। उनका इलाज बेगूसराय के एक अस्पताल में चल रहा है।



खैर, पुलिस जब- जब राहत की सांस लेती है, तब- तब अपराधियों द्वारा फन उठाकर पुलिस को चुनौती दी जाती रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस की काफी सक्रियता रहने से अपराधियों का मनोबल टूटा हुआ था।

शुक्रवार को जिस जगह पर अपराधियों द्वारा दिनदहाड़े भाजपा नेता दिलीप सिंह को गोली मारकर जख्मी किया गया, वह पथ आपराधिक घटनाओं का पूर्व से केंद्र बिंदु बना रहा है। लोग शाम के बाद उस रास्ते से चलने से परहेज करते थे। एक साल पहले एक गलत सर्वे के कारण इस क्षेत्र के हजारों लोग किसी अनहोनी की घटना से सहमे रहते हैं।

वर्षों से कोठिया, कासिमपुर, भदास की दो पंचायत और धुसमुरी विशनपुर मुफस्सिल थाना से जुड़ा हुआ था। लेकिन एक सर्वे ने मुफस्सिल थाना से काटकर इन पंचायतों को गंगौर ओपी से जोड़ दिया। परंतु, गंगौर ओपी की जिस तरह से ताकत और सुविधा बढ़ानी थी, वह अब तक नहीं हो पाया है। गंगौर ओपी का अधिकांश क्षेत्र पूर्व से नक्सल प्रभावित रहा है। उस पर इन पंचायतों को जोड़ने से क्षेत्र काफी बड़ा हो गया है।

जिन पंचायतों को गंगौर ओपी से नए सिरे से जोड़ा गया, उनमें अधिकांश पंचायत आपराधिक घटनाओं को लेकर चर्चे में रहा है। और इन पंचायतों में आपसी विवाद और गिरोहों के बीच पूर्व में कई बार टकराव देखने को मिला है। खगड़िया- भदास और धुसमुरी विशनपुर होते हुए गाजीघाट सुंभा पथ काफी संवेदनशील रहा है।

यहां के लोगों ने गंगौर ओपी से जोड़ने का विरोध किया था। आमलोगों की सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बखरी- खगड़िया पथ को जाम किया गया था। मांग की गई थी कि, तत्काल भदास में ओपी संचालित होने से इस क्षेत्र के आमलोगों को जहां सहूलियत होगी, वहीं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो सकेगा।

पहले एक डायल 112 गंगौर ओपी को दी गई थी, फिलहाल दो डायल 112 उस क्षेत्र में संचालित है। गंगौर ओपी अध्यक्ष का कहना हुआ कि एक बेला सिमरी और दूसरा भदास में डायल 112 को रखकर सुरक्षा की जा रही है। इधर उक्त पथ पर भाजपा नेता दिलीप सिंह को गोली मारकर घायल करने की घटना बाद से लोग सशंकित हैं।

कहां अटकी है भदास ओपी की फाइल लोगों की मांग पर भदास में ओपी खुलवाने को लेकर फाइल तैयार की गई। उस समय डीआइजी आशीष भारती द्वारा बताया गया कि मई- जून से भदास ओपी संचालित होने लगेगी। भदास ओपी को संचालित करने को लेकर तत्काल सरकारी भवनों की तलाश की जाने लगी। कई भवनों को भी चिन्हित किया गया। मगर अब तक क्यों नहीं ओपी संचालित हो पाया, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।

बताया जाता है कि स्थानीय स्तर पर सभी प्रक्रिया पूरी करके फाइल को मुख्यालय भेजा गया था। मगर फाइल अटक गई। हालांकि कुछेक लोगों का कहना हुआ कि विधानसभा चुनाव आ जाने के कारण फाइल की गति धीमी हो गई। अब उसमें गति आएगी। बहरहाल, भदास ओपी की प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द उस क्षेत्र में ओपी संचालित करने की जरूरत तो है ही।

एसपी ने लिया घटनास्थल का जायजा भाजपा नेता दिलीप सिंह के ऊपर हुए जानलेवा हमले मामले में एसपी राकेश कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया। लोगों से घटना के संबंध में एसपी द्वारा जानकारी ली गई। एसपी ने बताया कि बेगूसराय में जख्मी का बयान अंकित करने को लेकर गंगौर ओपी अध्यक्ष प्रयास में हैं।

सामने आया है कि दिलीप सिंह त्रिभुवन टोला के महेंद्र साह व उमेश ठाकुर के साथ विशनपुर मोड़ के धीरज गैराज के सामने बने बांस के चचरी पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे, कि, इसी दौरान अज्ञात बाइक सवार अपराधियों द्वारा गोली मारकर दिलीप सिंह को जख्मी कर दिया गया।