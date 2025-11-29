Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदमाशों की गोली से घायल भाजपा नेता की हालत गंभीर, बेगूसराय के अस्पताल में लड़ रहे जिंदगी की जंग 

    By Nirbhay Kumar Jha Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:45 PM (IST)

    Bihar Crime News: बेगूसराय में बदमाशों ने भाजपा नेता दिलीप सिंह को गोली मार दी, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। Dilip Singh अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है। घटना के बाद समर्थकों में आक्रोश है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गोली लगने के बाद दिलीप सिंह। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, खगड़िया। भाजपा के खगड़िया जिला कार्यसमिति सदस्य दिलीप सिंह को शुक्रवार को दिनदहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। अपराधियों ने भदास-धुसमुरी विशनपुर पथ के त्रिभुवन टोला के समीप घटना को अंजाम दिया।

    घटना स्थल खगड़िया के गंगौर ओपी क्षेत्र अंतर्गत आता है। दिलीप सिंह गंगौर ओपी क्षेत्र के ही लाभगांव के रहने वाले हैं। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत कायम है। घटनास्थल का जायजा एसपी राकेश कुमार, एसडीपीओ टू अलौली पीएन साहू ने भी लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभी तक दर्ज नहीं हुआ मामला 

    इधर, भाजपा नेता दिलीप सिंह बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। समाचार लिखे जाने तक घटना को लेकर मामला दर्ज नहीं हो पाया था।

    प्रभारी गंगौर ओपी अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि, पुलिस शुक्रवार और शनिवार को जख्मी का बयान लेने बेगूसराय स्थित अस्पताल गई थी। अभी जख्मी दिलीप सिंह फर्द बयान देने की स्थिति में नहीं हैं।

    दिलीप सिंह के स्वजन भी कुछ नहीं बता रहे हैं। जब तक दिलीप सिंह का बयान नहीं हो जाता है, तबतक स्थिति पूरी तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाएगी। दिलीप सिंह के सीने में गोली लगने की बात कही जा रही है।

    हालांकि पुलिस हर बिंदु पर जांच-पड़ताल कर रही है। समाचार लिखे जाने तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इधर सूत्रों के अनुसार भूमि और जलकर विवाद में इस घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है।

    मालूम हो कि दिलीप सिंह लगभग डेढ़ दशक से भाजपा में सक्रिय हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न भगत ने बताया कि, दिलीप सिंह 2010 में पार्टी से जुड़े। वे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि, घटना को लेकर एसपी से बात की गई है।

    गोली लगने से जख्मी दिलीप सिंह का बेगूसराय स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी तक कोई बयान नहीं आया है। पुलिस घटना की पूरी गंभीरता से जांच-पड़ताल कर रही है। जल्द ही मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। -पीएन साहू, एसडीपीओ टू अलौली, खगड़िया।