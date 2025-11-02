Language
    Bihar Election 2025: खगड़िया की दो सीटों पर आमने- सामने, तो दो पर बन रहे त्रिकाेणीय मुकाबले के आसार

    By Amit Jha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 05:41 AM (IST)

    बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर खगड़िया जिले में चुनावी माहौल गरमा गया है। जिले की चार सीटों में से दो पर सीधा मुकाबला होने की संभावना है, जबकि दो सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष के आसार हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं और खगड़िया की चारों सीटों पर जीत हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025। फोटो जागरण

    अमित झा, खगड़िया। विधानसभा चुनाव के तहत जिले के सभी चार विधानसभा में छह नवंबर को मतदान होना है। चाराें विधानसभा के सभी 34 प्रत्याशी प्रचार- प्रसार अभियान में अपनी ताकत झाेंक दी है।

    अब विधानसभा में मुकाबले की तस्वीरें साफ होने लगी है। जिले के दो विधानसभा में जहां आमने- सामने का मुकाबला है, तो दो विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना प्रबल हो गई है।

    परबत्ता विधानसभा में महागठबंधन प्रत्याशी विधायक डॉ. संजीव कुमार एवं एनडीए के लाेजपा (रामविलास) प्रत्याशी बाबूलाल शौर्य के बीच मुकाबला है। हालांकि यहां से कुल पांच प्रत्याशी मैदान में हैं। जिसमें जन सुराज के विनय कुमार वरुण व बसपा के राबिन स्मिथ भी शामिल हैं।

    बेलदौर विधानसभा में भी एनडीए के जदयू प्रत्याशी विधायक पन्ना लाल सिंह पटेल एवं महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश निषाद के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है।

    हालांकि, यहां महागठबंधन से भारतीय संभावना पार्टी से तनीषा भारती भी मैदान में हैं। ये पहली बार मैदान में हैं, जबकि मिथिलेश निषाद बीते कई चुनाव से प्रयासरत हैं। जिससे इनका प्रभाव है। यहां से कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं।

    खगड़िया विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला बनने की संभावना है। यहां से एनडीए के जदयू प्रत्याशी बबलू मंडल हैं। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉ. चंदन यादव हैं, तो जन सुराज से जयंती पटेल हैं। जदयू और कांग्रेस दोनों ने इस चुनाव में प्रत्याशी बदल डाले हैं। यहां से कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं।

    वहीं अलौली (सुरक्षित) विधानसभा में महागठबंधन, एनडीए और रालाेजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। यहां महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी विधायक रामवृक्ष सदा हैं, तो एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी के रूप में रामचंद्र सदा मैदान हैं।

    वहीं रालोजपा प्रत्याशी के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के पुत्र यश राज मैदान में हैं। पशुपति कुमार पारस अलौली से सात टर्म विधायक भी रहे हैं। इनका आधार वोटर यहां हैं। जिस कारण यहां त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। अलौली से कुल पांच प्रत्याशी मैदान में हैं।