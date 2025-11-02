Bihar Election 2025: खगड़िया की दो सीटों पर आमने- सामने, तो दो पर बन रहे त्रिकाेणीय मुकाबले के आसार

अमित झा, खगड़िया। विधानसभा चुनाव के तहत जिले के सभी चार विधानसभा में छह नवंबर को मतदान होना है। चाराें विधानसभा के सभी 34 प्रत्याशी प्रचार- प्रसार अभियान में अपनी ताकत झाेंक दी है। अब विधानसभा में मुकाबले की तस्वीरें साफ होने लगी है। जिले के दो विधानसभा में जहां आमने- सामने का मुकाबला है, तो दो विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना प्रबल हो गई है। परबत्ता विधानसभा में महागठबंधन प्रत्याशी विधायक डॉ. संजीव कुमार एवं एनडीए के लाेजपा (रामविलास) प्रत्याशी बाबूलाल शौर्य के बीच मुकाबला है। हालांकि यहां से कुल पांच प्रत्याशी मैदान में हैं। जिसमें जन सुराज के विनय कुमार वरुण व बसपा के राबिन स्मिथ भी शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेलदौर विधानसभा में भी एनडीए के जदयू प्रत्याशी विधायक पन्ना लाल सिंह पटेल एवं महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश निषाद के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। हालांकि, यहां महागठबंधन से भारतीय संभावना पार्टी से तनीषा भारती भी मैदान में हैं। ये पहली बार मैदान में हैं, जबकि मिथिलेश निषाद बीते कई चुनाव से प्रयासरत हैं। जिससे इनका प्रभाव है। यहां से कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं।

खगड़िया विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला बनने की संभावना है। यहां से एनडीए के जदयू प्रत्याशी बबलू मंडल हैं। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉ. चंदन यादव हैं, तो जन सुराज से जयंती पटेल हैं। जदयू और कांग्रेस दोनों ने इस चुनाव में प्रत्याशी बदल डाले हैं। यहां से कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं।

वहीं अलौली (सुरक्षित) विधानसभा में महागठबंधन, एनडीए और रालाेजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। यहां महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी विधायक रामवृक्ष सदा हैं, तो एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी के रूप में रामचंद्र सदा मैदान हैं।