कटिहार: निर्दयी मां ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी 10 वर्षीय पुत्र की हत्या, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

संवाद सूत्र, कटिहार: डंडखोरा थाना क्षेत्र के रायपुर वार्ड नंबर 10 में 10 वर्षीय बालक मो. तौफिक की धारदार हथियार से 12 जुलाई की रात हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्याकांड का उद्भेन कर करते हुए मृत बच्चे की मां व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। मां ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर धारदार हथियार से गला रेतकर पुत्र की हत्या कर दी थी। पुलिस ने म़ृत बच्चे की मां रूकसाना खातुन व उसके प्रेमी प्राणपुर निवासी मो. नौशाद उर्फ नौशेद को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में प्रयुक्त चाकू, दो मोबाइल व एक बाइक को जब्त कर लिया। 12 जुलाई को की गई थी मासूम बच्‍चे की हत्‍या मुख्यालय डीएसपी श्रीमति रश्मि ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 जुलाई की रात डडखोरा थाना अतर्गत रायपुर वार्ड 10 में दस वर्षीय बालक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक बच्चे के पिता मो. कययुम के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी नामजद अभियुक्त मो. छोटु एवं अन्य चार के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया था। आक्रोशित ग्रामीणों ने नामजद मो. छोटू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कांड के उद्भदेन को लेकर विशेष टीम का गठन किया गया था। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से साक्ष्य संकलन, तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कांड का सफलतापूर्व उद्भेदन किया गया है। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि मृतक तौसिफ की मां रुकसाना खातुन के पिछले दो वर्षों से मो. नौशाद के साथ अवैध संबंध थे। बालक तौसिफ ने अपनी मां को मो. नौशाद के साथ आपत्तिजनक स्थिति में कई बार देखा था। बच्चे ने अपने पिता को इसकी जानकारी दी थी। इसको लेकर पति पत्नी के बीच कई बार मारपीट भी हुई थी। मौका मिलते ही महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पुत्र की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपित को बंगाल भागने के क्रम में झौआ पुल के समीप से गिरफ्तार किया था।

