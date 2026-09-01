कटिहार में धंसी PMGSY पुल की एप्रोच सड़क, मारा धार में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, ग्रामीणों में आक्रोश

संवाद सूत्र, समेली (कटिहार)। समेली प्रखंड के छोहार पंचायत के मोहजान गांव स्थित मारा धार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से निर्मित आरसीसी पुल की एप्रोच सड़क धंसने लगी है। पुल के मुहाने पर सड़क का एक हिस्सा नीचे बैठ जाने से गहरी दरार और कटाव की स्थिति बन गई है।

इससे पुल पर आने-जाने वाले लोगों के लिए हादसे का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने विभाग से तत्काल स्थल का निरीक्षण कर सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। सड़क के किनारे का हिस्सा धंसकर नीचे चला गया वहीं सड़क के किनारे का हिस्सा धंसकर नीचे चला गया है। एप्रोच सड़क और पुल के जुड़ाव वाले स्थान पर भी कटाव दिखाई दे रहा है। बारिश के कारण यदि सड़क के नीचे की मिट्टी का कटाव जारी रहा तो धंसा हुआ हिस्सा और बड़ा हो सकता है। ऐसे में दोपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ पैदल राहगीरों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

निर्माण के कुछ समय बाद ही गुणवत्ता पर सवाल ग्रामीणों का कहना है कि पुल और एप्रोच सड़क के निर्माण को अधिक समय नहीं हुआ है। इसके बावजूद सड़क का इस तरह धंसना निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करता है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी और अनियमितता का आरोप लगाया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

जांच कर कार्रवाई और मरम्मत की मांग ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से तकनीकी टीम भेजकर एप्रोच सड़क की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच में यदि निर्माण में खामी सामने आती है तो संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी तय की जाए और अनुरक्षण अवधि के तहत सड़क की तत्काल गुणवत्तापूर्ण मरम्मत करायी जाए।