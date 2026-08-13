नेपाल के लिए यात्री ट्रेन चलाने को रेलवे तैयार; चिकन नेक में फोर्थ लाइन मंजूर, कटिहार रेलवे जंक्शन पर 2 नए प्लेटफॉर्म

संवाद सहयोगी, कटिहार। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) के महाप्रबंधक (GM) चेतन्य कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को कटिहार रेलवे स्टेशन और आरपीएफ (RPF) बैरक का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर का बारीकी से जायजा लेते हुए यात्री सुविधाओं, स्टेशन पुनर्विकास, आधारभूत संरचना, रेल परिचालन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने स्टेशन पर बने नए बैडमिंटन कोर्ट का भी उद्घाटन किया। प्रेस से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कटिहार रेल मंडल के चयनित स्टेशनों पर विकास कार्य युद्धस्तर पर चल रहे हैं। कटिहार स्टेशन पर यात्रियों की सहूलियत के लिए दो अतिरिक्त नए प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा, जिससे रेल परिचालन को नई रफ्तार मिलेगी।

जोगबनी, राधिकापुर व बालूरघाट से चलेंगी नई ट्रेनें जीएम चेतन्य कुमार श्रीवास्तव ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि जोगबनी, राधिकापुर और बालूरघाट स्टेशनों से जल्द ही नई ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाले रणनीतिक 'चिकन नेक' इलाके में चौथी रेल लाइन (Fourth Line) के निर्माण को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है।

चिकन नेक में फोर्थ लाइन मंजूर उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) में रेल पटरियों के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण (Electrification) का कार्य पूरा कर लिया गया है। पिछले एक वर्ष के भीतर एनएफ रेलवे में 42 नई ट्रेनें शुरू की गई हैं और विभिन्न स्टेशनों पर 250 नए ठहराव (Stoppages) दिए गए हैं।

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नेपाल से यात्री ट्रेन चलाने की तैयारी पूरी महाप्रबंधक ने बताया कि कटिहार रेल मंडल ने भारत और नेपाल के बीच मालगाड़ियों की तर्ज पर यात्री ट्रेनें चलाने की भी पूरी प्रशासनिक व तकनीकी तैयारी कर रखी है। फिलहाल इसके लिए रेलवे बोर्ड और संबंधित मंत्रालयों से अंतिम स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है।