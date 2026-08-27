कटिहार में ई-रिक्शा का सीट कवर फाड़ने के आरोप में 13 साल की मासूम की हत्या, चाचा ने पीट-पीटकर ली जान

संवाद सूत्र, पोठिया (कटिहार)। ई-रिक्शा का सीट कवर फाड़ने का आरोप और इसकी सजा मिली 13 साल की मासूम को मौत। पोठिया थाना क्षेत्र के शब्दा पंचायत के वार्ड संख्या-दो स्थित रुचदेव सिमरिया लोहनी गांव में गुरुवार सुबह करीब सात बजे एक नाबालिग बच्ची की पीट-पीटकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

मृतका की पहचान कोमल कुमारी (13) के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। जबकि आरोपी पक्ष के लोग सपरिवार घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। मामूली आरोप पर टूट पड़े चाचा के स्वजन, नहीं बच सकी मासूम मृतका के नाना लोहनी निवासी ढोराय मंडल ने पुलिस को बताया कि कोमल के बड़े चाचा अखिलेश मंडल ने ई-रिक्शा का सीट कवर फाड़ने का आरोप लगाकर गुरुवार सुबह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी।

आरोप है कि मारपीट के दौरान बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद आरोपी पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हो गए। मां पहले ही छोड़ चुकी थी दुनिया, चाची के सहारे पल रही थी कोमल परिजनों के अनुसार कोमल की मां का कुछ वर्ष पूर्व ही निधन हो चुका था। चार बहनों और एक भाई में तीसरे स्थान पर रही कोमल का पालन-पोषण उसकी छोटी चाची मनीषा देवी कर रही थीं। मां की मौत के बाद चाची के स्नेह में पल रही मासूम की इस तरह मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।