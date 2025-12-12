शराब पीने से मना करने पर पड़ोसी का खूनी गुस्सा, 20 दिन पहले शादी करने वाले युवक को चाकू घोंपकर मार डाला
कटिहार में एक युवक की हत्या कर दी गयी। पड़ोसी को शराब पीने से रोकने पर एक अधेड़ व्यक्ति ने घर में घुसकर युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत ह ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, कटिहार। युवक द्वारा दो बेटियों के पिता को शराब पीने से मना करने पर अधेड़ पड़ोसी ने घर में घुसकर युवक को चाकू के हमले से घायल कर दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई।
मृतक की पहचान सौरभ कुमार के रूप में हुई है। सौरभ की बीस दिन पहले ही शादी हुई थी। सहायक थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर पांच में बीते सात दिसंबर को चाकूबाजी की घटना हुई थी।
निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत
बुधवार की रात घायल की भागलपुर स्थित निजी अस्पताल में मौत हो गई। घटना से इलाके में गहरी चिंता और शोक है। नवविवाहित व स्वजन घटना से सदमे में हैं।
मृतक की पत्नी चांदनी कुमारी ने बताया कि शादी के बाद उनका जीवन खुशहाल चल रहा था। लेकिन अचानक हुई यह घटना उनके लिए एक बड़ा आघात बन गई। बताया कि उसके पति सौरभ ने अपने पड़ोसी और दो बच्चों के पिता शंकर राय को शराब पीने से मना किया था।
घर में घुसकर चाकू से हमला
कहा कि शराब पीना छोड़िए। घर में बड़ी-बड़ी दो बेटियां है, उसकी शादी की चिंता कीजिए। इससे गुस्साए आरोपित ने शराब के नशे में घर में घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर सौरभ को गंभीर रूप से घायल कर दिया।
ट्रेन में खाना ऑर्डर लेने का काम
सौरभ को घायल अवस्था में तुरंत सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहां से भी भागलपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन इलाज के दौरान बुधवार की रात उसकी मौत हो गई।
बताया कि उसका पति ट्रेन में खाना ऑर्डर लेने का काम करता था। पुलिस ने आरोपित शंकर राय को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष आनंद कुमार ने बताया कि आरोपित शंकर राय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। आगे का अनुसंधान जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।