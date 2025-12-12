शराब पीने से मना करने पर पड़ोसी का खूनी गुस्सा, 20 दिन पहले शादी करने वाले युवक को चाकू घोंपकर मार डाला

संवाद सहयोगी, कटिहार। युवक द्वारा दो बेटियों के पिता को शराब पीने से मना करने पर अधेड़ पड़ोसी ने घर में घुसकर युवक को चाकू के हमले से घायल कर दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई।

मृतक की पहचान सौरभ कुमार के रूप में हुई है। सौरभ की बीस दिन पहले ही शादी हुई थी। सहायक थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर पांच में बीते सात दिसंबर को चाकूबाजी की घटना हुई थी।

निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

बुधवार की रात घायल की भागलपुर स्थित निजी अस्पताल में मौत हो गई। घटना से इलाके में गहरी चिंता और शोक है। नवविवाहित व स्वजन घटना से सदमे में हैं।

मृतक की पत्नी चांदनी कुमारी ने बताया कि शादी के बाद उनका जीवन खुशहाल चल रहा था। लेकिन अचानक हुई यह घटना उनके लिए एक बड़ा आघात बन गई। बताया कि उसके पति सौरभ ने अपने पड़ोसी और दो बच्चों के पिता शंकर राय को शराब पीने से मना किया था।