कटिहार में राखी बंधवाने मामा के घर आया था भांजा, बरंडी नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत

संवाद सूत्र, फलका (कटिहार)। फलका थाना क्षेत्र के मोरसंडा पंचायत स्थित मोरसंडा गांव के कमलाघाट पर शनिवार की सुबह बरंडी नदी में स्नान करने के दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में चले जाने के कारण 35 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान पूर्णिया जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र के सिंघीयान गांव निवासी सोनू कुमार शर्मा (35) के रूप में हुई है।

स्थानीय गोताखोरों व ग्रामीणों के काफी प्रयास के बाद शव को नदी से बाहर निकाला गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना मोरसंडा पंचायत के मुखिया अजहरुद्दीन उर्फ राजू नायक व उप प्रमुख नेहा प्रवीण को दी। दोनों ने घटना की जानकारी अंचलाधिकारी सौमी पोद्दार व फलका पुलिस को दी।

रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बंधवाने घर आया सूचना मिलते ही अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार सुमन, पुअनि अंजनी कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई में जुटी है।मृतक के मामा व मोरसंडा निवासी भिखारी शर्मा ने बताया कि सोनू कुमार शुक्रवार को रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बंधवाने उनके घर आया था।

शनिवार की सुबह करीब नौ बजे वह गांव के कुछ लोगों के साथ बरंडी नदी के कमलाघाट पर स्नान करने गया था। स्नान करने के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। आसपास मौजूद लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वह पानी में डूब चुका था। बाद में स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से उसका शव बाहर निकाला गया।

डूबने की घटनाओं ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ाई बताते चले कि कमलाघाट में लगातार हो रही डूबने की घटनाओं ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों के अनुसार अगस्त महीने में अब तक इस घाट पर तीन बच्चों समेत कुल चार लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। वहीं सोनू की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के भाई मोनू कुमार शर्मा सहित अन्य स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।