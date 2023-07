प्रेमिका से मिलने कटिहार पहुंचे बंगाल के युवक का पेड़ से लटकता मिला शव, मां बोली- मेरे बेटे की हत्या की गई है

Bihar कटिहार के कचना ओपी क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार सुबह एक युवक का पेड़ से लटकता हुआ बरामद किया। युवक की पहचान पश्चिम बंगाल के सुभाषगंज के रहने वाले धनंजय देव शर्मा के रूप में की गई है। धनंजय का करणपुर गांव की एक लड़की के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। सोमवार को वह साइकिल से करणपुर के लिए घर से निकला था।

पेड़ से लटका मिला बंगाल के युवक का शव। जागरण

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, बारसोई (कटिहार): कटिहार में मंगलवार सुबह एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। घटना कचना ओपी क्षेत्र के करणपुर गांव की है। फांसी के फंदे से लटकते युवक की शिनाख्त पश्चिम बंगाल के सुभाषगंज के रहने वाले धनंजय देव शर्मा के रूप में हुई है। चर्चा है कि धनंजय का करणपुर गांव की एक लड़की के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। सोमवार को वह साइकिल से करणपुर के लिए घर से निकला था। मंगलवार सुबह कचना ओपी क्षेत्र के करणपुर गांव पेड़ से लटकता पाया गया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव घटना की सूचना मिलते ही कचना ओपी अध्यक्ष मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बेटे का शव मिलने की सूचना मिलते ही मृतक के पिता निरंजन कुमार शर्मा और मां विश्व देवी शर्मा कचना ओपी पहुंचे। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है: मृतक की मां मृतक की मां का कहना है कि उसके बेटे ने आत्महत्या नहीं की है। उसकी हत्या की गई है। हत्या करने के बाद शव को पेड़ पर फंदे से लटका दिया गया। मृतक की मां ने हत्या का आरोप लगाते हुए 5 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई है। सभी 5 नामजद आरोपी लड़की के घर वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी तक नाम का खुलासा नहीं किया है। क्या बोले थानाधिकारी इस संबंध में ओपी अध्यक्ष ने कहा कि मृतक की मां के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रेमनाथ राम ने बताया कि घटनास्थल का जायजा लिया गया है। जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।

Edited By: Mohit Tripathi