कटिहार में आधी रात हथियारबंद बदमाशों का उत्पात, घर में घुसकर बहू को मारी गोली

संवाद सूत्र, फलका (कटिहार)। फलका थाना क्षेत्र के महेशपुर नहर समीप बुधवार देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक घर पर धावा बोलकर 25 वर्षीय महिला नीतू कुमारी को गोली मार दी। गोली उनकी पीठ में लगी। गंभीर रूप से जख्मी नीतू को स्वजन ने आनन-फानन में सीएचसी फलका पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।

बुजुर्ग दंपती को हथियार के बल पर बनाया बंधक

गृहस्वामी 79 वर्षीय नेपाली साह के अनुसार, वह अपनी पत्नी के साथ घर के बरामदे में सो रहे थे, जबकि उनका बेटा और बहू नीतू कमरे के अंदर थे। देर रात छह-सात की संख्या में हथियारबंद बदमाश घर में घुस आए।

आरोप है कि तीन बदमाशों ने उन्हें और उनकी पत्नी को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद अन्य बदमाशों ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर दो राउंड फायरिंग की। इसमें नीतू को गोली लग गई।

भूमि विवाद से जुड़ा हो सकता है मामला

घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ-2 सुनील शर्मा और प्रभारी थानाध्यक्ष राहुल कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है।