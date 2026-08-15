कटिहार में रेलवे पटरी के पास मिला विवाहिता का शव; पिता ने लगाया गला दबाकर हत्या का आरोप, पति गिरफ्तार कर जेल भेजा

संवाद सूत्र, सालमारी (कटिहार)। कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवगांव पंचायत के वार्ड नंबर दो में शुक्रवार की देर रात एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। खुरियाल रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर स्थित लक्ष्मीपुर रेलवे अंडरपास के समीप रेलवे पटरी के किनारे 30 वर्षीया विवाहिता जोशना देवी का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही आजमनगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया।

इधर, घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के नामजद आरोपी पति भोला सिंह (निवासी देवगांव, वार्ड संख्या-02) को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पिता का गंभीर आरोप—गला दबाकर हत्या के बाद पटरी के पास फेंका शव मृतका के पिता डोमन मंडल ने पुलिस को दिए लिखित आवेदन में दामाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का कहना है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी जोशना और दामाद भोला सिंह के बीच अक्सर विवाद और झगड़ा होता रहता था।

पिता ने बताया कि घटना की रात भी दोनों के बीच काफी देर तक तीखा विवाद हुआ था। इसके कुछ ही देर बाद उन्हें बेटी की मौत की दर्दनाक खबर मिली। पिता का स्पष्ट आरोप है कि ससुराल वालों ने पहले जोशना की गला दबाकर हत्या की और फिर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को रेलवे पटरी के पास फेंक दिया। बाद में बदनामी के डर से शव को वहां से उठाकर घर ले आया गया।

प्रेम प्रसंग के बाद परिजनों ने कराई थी हिंदू रीति-रिवाज से शादी स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, शादी से पहले जोशना देवी का गांव के ही युवक भोला सिंह के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी मिलने के बाद दोनों परिवारों ने सामाजिक सहमति से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार उनका विवाह करा दिया था।