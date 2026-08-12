संवाद सूत्र, कटिहार। कभी जिस जीवनसाथी का हाथ थामकर सात फेरे लिए थे, 17 साल बाद वही पति उसे एक ऐसी अनजान राह पर अकेला छोड़ गया, जहां न आगे कोई रास्ता था और न पीछे लौटने का कोई ठिकाना। चार बेटियों की मां संगीता देवी की यह कहानी अपनों के हाथों मिले छल और बिखरी जिंदगी की बेहद दर्दनाक तस्वीर पेश करती है।

हालांकि, इस कठिन दौर में कटिहार के प्राणपुर स्थित आनंद मार्ग हाटवाड़ी बस्तोल वृद्धाश्रम उसके लिए उम्मीद की किरण बना, जहां उसने तीन दिन पहले एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। जालंधर ले जाकर फल खरीदने का बहाना बना भागा पति पीड़िता संगीता देवी ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि करीब तीन महीने पहले उसका पति मुकेश भगत उसे अपने साथ पंजाब के जालंधर ले गया था। वहां बस स्टैंड के पास उसने संगीता को बैठाया और फल खरीदने की बात कहकर निकला, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा। गर्भवती संगीता पति के आने की आस में 15 दिनों तक जालंधर की सड़कों पर भटकती रही।

बंद मिला ससुराल का दरवाजा बाद में किसी सहृदय व्यक्ति ने उसका टिकट कटवाकर उसे ट्रेन में बैठाया, जिसके बाद वह कटिहार पहुंची। संगीता का ससुराल कटिहार के हफलागंज में है, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो घर के दरवाजे पर ताला जड़ा मिला। स्थानीय लोगों के अनुसार, परिवार के सदस्य अलग-अलग जगहों पर भटकते रहते हैं और उसका भैसुर राजेश भगत भी कभी-कभार ही दिखता है।

17 साल पहले हुई थी शादी संगीता ने बताया कि उसकी शादी 17 साल पहले हुई थी। उसकी चार बेटियां हैं, जिनमें से दो बेटियां दादी और ननद के पास रहती हैं, जबकि बाकी दो बेटियां कहां हैं, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। संगीता का मायका पूर्णिया जिले के धमदाहा अंतर्गत संझा हाट स्थित वियेना बालू टोल में है।

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चार बेटियों के बाद अब मिला बेटे का सुख पति के धोखे के बावजूद संगीता का दिल उनके प्रति कठोर नहीं हुआ है। वह कहती है, "पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, वे बुरे नहीं थे। न जाने उस दिन क्या हुआ, किसी के कुछ कहने पर शायद मुझे उस हालत में छोड़कर चले गए।"

वृद्धाश्रम बना सहारा पति से बिछड़ने और बेघर होने के बाद हफलागंज की रहने वाली प्रतिमा देवी संगीता को असहाय हालत में आनंद मार्ग वृद्धाश्रम लेकर आई थीं। वृद्धाश्रम के सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि यद्यपि वहां सामान्यतः बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन संगीता की अति-गंभीर और असहाय स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल आश्रय दिया गया। वह पिछले दो महीने से आश्रम में रह रही है।