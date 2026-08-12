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    कटिहार में शराब के नशे में पत्नी को पीट रहा था पिता, आक्रोशित बेटे ने डंडे से प्रहार कर उतार दिया मौत के घाट

    By Ashish Kumar Singh Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 10:18 AM (IST)

    कटिहार के बालूडीह गांव में शराब के नशे में पत्नी से मारपीट कर रहे पिता की बेटे ने डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी बेटे ...और पढ़ें

    HighLights

    1. कटिहार में बेटे ने शराब के आदी पिता को मारा।

    2. पिता पत्नी से मारपीट कर रहा था, बेटे ने बचाया।

    3. डंडे के वार से पिता की मौके पर ही मौत।

    जागरण संवाददाता, कटिहार। कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बालूडीह गांव में शराब के नशे में उपजे विवाद ने खूनी रूप ले लिया। शराब की लत एक परिवार में इस कदर हावी हुई कि पुत्र ने डंडे से ताबड़तोड़ प्रहार कर अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी। मृतक की पहचान बालूडीह निवासी चंदन सिंह के रूप में की गई है।

    घटना के संबंध में मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसका पति शराब पीने का आदी था और आए दिन घर में हंगामा करता था। मंगलवार की रात भी वह अत्यधिक शराब के नशे में घर पहुंचा और बिना वजह पत्नी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगा।

    मां को बचाने पहुंचे बेटे को पिता ने दिया धक्का

    पति को मारपीट करता देख उनका पुत्र सुदाम सिंह अपनी मां को बचाने और बीच-बचाव करने के लिए वहां पहुंचा। इसी दौरान पिता और पुत्र के बीच कहासुनी शुरू हो गई और विवाद काफी बढ़ गया।

    गुस्से में उठाया खौफनाक कदम

    आरोप है कि नशे में धुत चंदन सिंह ने अपने ही बेटे सुदाम को जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। पिता के इस व्यवहार और रोज-रोज के क्लेश से आक्रोशित होकर सुदाम ने पास में पड़ा डंडा उठा लिया और पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

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    मौके पर ही मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच

    डंडे के गंभीर वार से चंदन सिंह लहूलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

    स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना दिए जाने के तुरंत बाद आजमनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर आरोपी पुत्र के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुट गई है।