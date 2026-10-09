श्रीनगर में कटिहार की बेटियों का दमदार प्रदर्शन! राष्ट्रीय थांगता चैंपियनशिप में अदिति ने जीता कांस्य, लक्ष्मी ने भी चमक बिखेरी
श्रीनगर में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय जूनियर थांगता प्रतियोगिता में कटिहार की अदिति रानी ने कांस्य पदक जीता, जबकि उनकी बहन ...और पढ़ें
HighLights
अदिति रानी ने राष्ट्रीय थांगता में कांस्य पदक जीतकर बिहार को सम्मान दिलाया।
उनकी बहन लक्ष्मी रानी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
दोनों बहनों की सफलता से कटिहार और परिवार में खुशी की लहर।
संवाद सहयोगी, कटिहार। Katihar Wins Bronze Medal National Junior Thang: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित पोलो ग्राउंड इनडोर स्टेडियम में 27 से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित 32वीं राष्ट्रीय जूनियर थांगता मार्शल आर्ट प्रतियोगिता-2026 में कटिहार की दो प्रतिभावान बहनों ने अपनी छाप छोड़ी है।
देश के विभिन्न राज्यों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा में जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा अदिति रानी ने बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए बालिका वर्ग के 48 किलोग्राम (स्टाइल-2) श्रेणी में शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक अपने नाम किया।
श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) के पोलो ग्राउंड इनडोर स्टेडियम में 27 से 30 सितंबर तक आयोजित 32वीं राष्ट्रीय जूनियर थांगता प्रतियोगिता 2026
कटिहार के जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा अदिति रानी ने 48 किलोग्राम (स्टाइल-2) वर्ग में कांस्य पदक जीतकर बिहार को दिलाया सम्मान
अदिति की बहन लक्ष्मी रानी ने भी उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा की छोड़ी अमिट छाप
खिलाड़ियों ने सफलता का श्रेय अपने कोच संतोष कुमार को दिया; जवाहर नवोदय विद्यालय व थांगता संघों ने दी बधाई
अदिति ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के दम पर राष्ट्रीय पटल पर जिले और राज्य का सिर गर्व से ऊंचा किया है। इसी प्रतियोगिता में अदिति की बहन तथा नवोदय विद्यालय की ही छात्रा लक्ष्मी रानी ने भी अपनी बेहतरीन खेल प्रतिभा और तकनीक का प्रदर्शन करते हुए सभी का ध्यान आकर्षित किया।
कोच संतोष सर के मार्गदर्शन और पारिवारिक प्रोत्साहन से मिली राष्ट्रीय सफलता
दोनों बहनों की इस दोहरी उपलब्धि से परिवार और जिले के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अदिति और लक्ष्मी के पिता बिनोद साह, माता गीतांजलि तथा बड़े भाई देवराज ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बेटियों की यह सफलता उनके निरंतर कड़े अभ्यास का परिणाम है।
पदक विजेता अदिति रानी और उनकी बहन लक्ष्मी रानी ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने कोच संतोष कुमार (संतोष सर) को दिया। दोनों ने कहा कि कोच के सटीक मार्गदर्शन और कड़ी ट्रेनिंग की बदौलत ही उन्हें राष्ट्रीय स्तर के बड़े मंच पर बेहतर प्रदर्शन करने का आत्मविश्वास मिला।
खेल संघों व नवोदय विद्यालय परिवार ने दी शुभकामनाएं, उज्ज्वल भविष्य की कामना
दोनों खिलाड़ियों की इस राष्ट्रीय उपलब्धि पर कोच संतोष कुमार, विश्व थांगता संघ के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, भारतीय थांगता संघ की अध्यक्ष श्रीमती प्रभावती देवी तथा बिहार थांगता संघ के पदाधिकारियों ने बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. हरेराम कुमार सहित विद्यालय के शिक्षकों, प्रतिभा शिक्षण संस्थान के निदेशक चंदन कुमार एवं प्रधानाचार्या राधा कुमार ने भी दोनों बहनों को सम्मानित करते हुए उनकी सराहना की।
यह भी पढ़ें- ट्यूशन पढ़ाकर की पढ़ाई और पहले ही प्रयास में क्रैक किया UGC NET; बिहार की वैष्णवी ने 96 पर्सेंटाइल लाकर रचा इतिहास
यह भी पढ़ें- रणजी ट्रॉफी में चमकेगा बिहार का ‘सूरज’, राष्ट्रपति अवार्ड ले चुके पिता के मंत्र को बताया सक्सेस सीक्रेट