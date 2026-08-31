मैट्रिक की तैयारी कर रही 14 वर्षीय अनामिका के सपने टूटे, कटिहार पूर्णिया NH-81 पर तेज रफ्तार वाहन ने छात्रा को रौंदा
Katihar Road Accident: कटिहार के सेमापुर मोड़ पर NH-81 पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 14 वर्षीय अनामिका कुमारी की ...और पढ़ें
HighLights
कटिहार NH-81 पर 14 वर्षीय अनामिका की मौत।
तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हादसा।
पुलिस कर रही अज्ञात वाहन और चालक की तलाश।
संवाद सूत्र, गेड़ाबाड़ी (कटिहार)। Katihar Road Accident: कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमापुर मोड़ के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-81 (NH-81) पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 14 वर्षीय किशोरी अनामिका कुमारी की असमय मौत हो गई। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर उपचार के लिए पूर्णिया ले जाने के क्रम में उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतका कोढ़ा नगर पंचायत के वार्ड संख्या-10 निवासी पंकज पंडित की पुत्री थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनामिका सोमवार को घर की कुछ जरूरी सामग्री खरीदने के लिए मुख्य चौक की ओर जा रही थी। जैसे ही वह सेमापुर मोड़ के निकट NH-81 पर पहुंची, तभी एक अनियंत्रित व तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार ठोकर मार दी और चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।
दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से लहुलूहान अवस्था में अनामिका को तत्काल कोढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के उपरांत बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर पूर्णिया जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने अंतिम सांस ली।
कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमापुर मोड़ के समीप NH-81 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 14 वर्षीय अनामिका कुमारी गंभीर रूप से हुई थी घायल
कोढ़ा नगर पंचायत (वार्ड-10) निवासी पंकज पंडित की पुत्री थी मृतका; तीन भाई-बहनों में थी सबसे बड़ी
स्थानीय सीएचसी से प्राथमिक उपचार के बाद पूर्णिया रेफर, अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही थमी सांसें
पुलिस ने अज्ञात वाहन व चालक की तलाश शुरू की; स्थानीय ग्रामीणों ने NH-81 पर गति नियंत्रण व सुरक्षा के कड़े प्रबंध की मांग की
मैट्रिक की तैयारी कर रही 14 वर्षीय अनामिका के सपने टूटे: घर का सामान लेने निकली छात्रा को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, रास्ते में तोड़ा दम
मैट्रिक की तैयारी में जुटी थी, परिवार के टूटे सपने
मृतका के पिता पंकज पंडित ने रोते हुए बताया कि अनामिका आगामी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही थी और पढ़ाई में बेहद होनहार थी। वह तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी और पूरे परिवार ने उसके उज्ज्वल भविष्य को लेकर कई सपने संजोए थे। किशोरी की असमय मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया।
पुलिस कर रही अज्ञात वाहन की तलाश, स्पीड कंट्रोल की मांग
हादसे की सूचना मिलते ही कोढ़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ-साथ सड़क किनारे लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर फरार वाहन व चालक की पहचान करने में जुटी है। इधर, स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने NH-81 पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से राजमार्ग पर वाहनों की अनियंत्रित गति को नियंत्रित करने के लिए रंबल स्ट्रिप, स्पीड ब्रेकर और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।