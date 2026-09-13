'मरा नहीं, नाटक कर रहा है' कह कसती रही फंदा! कटिहार में युवक की हत्या का खौफनाक वीडियो वायरल, कब्र से निकला शव

संवाद सहयोगी, कटिहार। Katihar Khorwa Murder Video: बिहार के कटिहार जिले से मानवता को तार-तार और रूह को कंपा देने वाली एक जघन्य वारदात सामने आई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत खोरवा गांव में एक अचेत युवक का गमछे से गला घोंटकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। हत्या के दौरान महिला कहती रही— 'मरलो नय छौ, ढोंग करी रहेलो छौ...' (मरा नहीं है, नाटक कर रहा है) और जमीन पर बेसुध पड़े युवक के गले में पड़ा गमछा पूरी ताकत से खींचती रही।

पास खड़ी अन्य महिलाएं उसे बचाने के बजाय मौत की तस्दीक करती सुनाई दीं— 'गै मरी गयलो गै' (हां, यह मर गया)। वारदात के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छुपाने और मामले को दबाने के लिए शव को आनन-फानन में कब्रिस्तान ले जाकर दफना भी दिया। हालांकि, पाप का यह घड़ा तब फूटा जब इस पूरी बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वीडियो के इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होते ही प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की भयावहता को देखते हुए कटिहार जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। रविवार को सदर अंचल के अंचलाधिकारी (सीओ) सह कार्यपालक दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) सोनू भगत और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (एफएसएल) की टीम की मौजूदगी में पुलिस बल खोरवा स्थित कब्रिस्तान पहुंचा। वहां विधिवत कब्र खुदवाकर शव को बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान कटिहार नगर थाना क्षेत्र के रामपाड़ा निवासी मो. कमरुल के रूप में की गई है, जो काफी समय से अपने ससुराल खोरवा गांव में ही रह रहा था।

कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित खोरवा गांव में युवक की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या का सनसनीखेज मामला

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बर्बरता का वीडियो; जमीन पर अचेत युवक का गमछे से फंदा कसती नजर आई महिला

कब्रिस्तान में दफना दिया गया था शव; वीडियो सामने आने के बाद मजिस्ट्रेट व एफएसएल (FSL) की मौजूदगी में खोदी गई कब्र

मृतक की पहचान रामपाड़ा निवासी मो. कमरुल के रूप में हुई; ससुराल में रहता था मृतक, पारिवारिक विवाद में हत्या की आशंका रोंगटे खड़े कर देने वाला है वायरल वीडियो का मंजर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो के दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति जमीन पर पूरी तरह अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। एक महिला उसके गले में बंधे गमछे को दोनों हाथों से पकड़कर पूरी ताकत से खींच रही है ताकि उसकी सांसों की डोर पूरी तरह टूट जाए।

वह बार-बार गुस्से में झल्लाते हुए फंदे को और कसती जाती है। वहीं आसपास खड़े लोग मूकदर्शक बने मौत का यह खौफनाक मंजर देखते रहते हैं। अंधेरा होने के कारण वीडियो में केवल फंदा कस रही महिला का चेहरा ही अधिक स्पष्ट दिख रहा है। बैकग्राउंड ऑडियो में कुछ अपशब्द और गालियां भी सुनाई दे रही हैं।