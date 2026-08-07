संवाद सहयोगी, कटिहार। कटिहार जिले के लिए यह अत्यंत गर्व और प्रेरणा देने वाली खबर है। जिले के छीटाबाड़ी की रहने वाली युवा उद्यमी मीसा सिंह को उनके अभिनव (इनोवेटिव) कार्य के लिए राष्ट्रपति भवन से विशेष आमंत्रण मिला है।

आगामी स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के अवसर पर नई दिल्ली में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने हाथों से उन्हें सम्मानित करेंगी। इस राष्ट्रीय सम्मान की खबर मिलते ही मीसा के घर में खुशी का माहौल है और शहरवासी उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं।

कोल्ड चेन और फिशरी लॉजिस्टिक्स में दिया क्रांतिकारी योगदान मीसा सिंह को शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों (Perishable Goods) के सुरक्षित परिवहन के लिए कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड ट्रकों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। विशेष रूप से मत्स्य परिवहन (Fish Logistics) के क्षेत्र में उनके नवाचार और बिजनेस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।

चुनौती को बनाया अवसर, 2023 में रखी थी स्टार्टअप की नींव मीसा ने किशनगंज से एमएससी (एग्रीकल्चर) की पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने देखा कि बिहार में मछली का उत्पादन तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सुरक्षित, ठंडे और समयबद्ध परिवहन व्यवस्था के अभाव में मत्स्य पालकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।

खबरें और भी







इसी चुनौती को अवसर में बदलते हुए वर्ष 2023 में उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग तथा ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा। पिछले दो वर्षों से वह राज्य भर में फिशरी लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन नेटवर्क को मजबूत करने में जुटी हैं।