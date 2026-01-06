Katihar News: एक भूमि की दो रसीद, दो मालिक! कोढ़ा अंचल में लाल कार्डधारी की जमीन का मामला

संवाद सूत्र, कोलासी (कटिहार)। कोढ़ा अंचल से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी लाल कार्ड योजना के तहत गरीब परिवार को दी गई जमीन पर ही सरकारी रिकार्ड में बड़ा खेल उजागर हुआ है।

मामला खाता संख्या 95, खेसरा संख्या 1085 की 72 डिसमिल जमीन से जुड़ा है, जिस पर एक ही समय में दो अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से रसीद कट रही है। लाल कार्डधारी विजय महाल्दार ने बताया कि वर्ष 2004 में बिहार सरकार द्वारा उन्हें 72 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई गई थी। यह जमीन उनके जैसे गरीब परिवार के लिए जीवन का सहारा बनी। इसी जमीन पर वे खेती कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते आ रहे हैं।

वर्ष 2014 से वे नियमित रूप से इस जमीन का रसीद कटवाते आ रहे हैं, जो वर्तमान में 2026 तक अपडेट है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2017 से इसी जमीन की रसीद एक अन्य व्यक्ति सुदामा कुमार चौधरी के नाम से भी कटने लगी। यानी एक ही खेसरा और एक ही रकबा 72 डिसमिल।

अब दो अलग-अलग लोगों के नाम पर सरकारी रसीद कटना बड़ा सवाल बना है। जब इस गड़बड़ी को लेकर विजय महाल्दार अंचल कार्यालय पहुंचे और अंचल पदाधिकारी व कर्मचारियों से शिकायत की, तो उन्हें परिमार्जन कराइए कहकर टाल दिया गया। परिमार्जन के बाद अंचल कर्मियों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि पुरानी जमाबंदी के आधार पर अब रसीद कटेगा।