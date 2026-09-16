कटिहार: 4 बीघा जमीन के विवाद में भतीजे ने चाचा को मारी गोली, घर के दरवाजे पर खून से लथपथ मिली लाश

संवाद सूत्र, समेली/पौठिया (कटिहार)। चार बीघा जमीन के बंटवारे के विवाद में भतीजे ने गोली मार कर चाचा की हत्या कर दी। घटना समेली प्रखंड के चांदपुर पूर्वी पंचायत अंतर्गत पोठिया थाना क्षेत्र के चांदपुर लवटोलिया, तिरासी टोला वार्ड संख्या एक की।

मृतक की पहचान चांदपुर तिरासी टोला वार्ड संख्या एक निवासी योगेंद्र यादव के 38 वर्षीय पुत्र नंदन कुमार यादव के रूप में हुई है। इसका शव घर के दरवाजे के समीप बने मचान पर खून से लथपथ मिला। घटनास्थल से पुलिस ने दो खोखा बरामद किया है। दोनों गोली सिर में मारे जाने की बात बताई गई।

सूचना मिलते ही एसडीपीओ टू कोढ़ा सुनील कुमार शर्मा, पोठिया थानाध्यक्ष नवीन कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। जानकारी के अनुसार, मृतक नंदन कुमार यादव और उसके मंझले भाई अरुण यादव के बीच करीब एक वर्ष से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक के पिता योगेंद्र यादव के पास छह बीघा जमीन है। इसमें उन्होंने छोटे बेटे नंदन और बड़े बेटे बबलू यादव को एक-एक बीघा जमीन खेती के लिए दी थी।

शेष चार बीघा जमीन उन्होंने अपने पास रखी थी और मंझले बेटे अरुण यादव के साथ रहते थे। इसी जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। विवाद को लेकर पूर्व में मारपीट हुई थी, जिसमें नंदन को चार महीने जेल में रहना पड़ा था। वह करीब दो माह पूर्व ही जेल से बाहर आया था।

घटना से एक दिन पूर्व सोमवार को भी इसी विवाद को लेकर नंदन का अपनी मंझली भाभी से झगड़ा हुआ था। इसके बाद रात में नंदन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी रंभा देवी ने मंझले भाई अरुण यादव के पुत्र संजय यादव समेत दो अन्य हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराई है।

पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हत्या के कारणों तथा आरोपों की सत्यता का पता लगाया जा रहा है। स्वजन के अनुसार नंदन परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। उसके निधन से पत्नी रंभा देवी और तीन छोटे बच्चों के सामने परिवार के भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है। उसकी दो पुत्रियां आरती (8) और खुशी (5) तथा एक वर्षीय पुत्र निलेश है। घटना के बाद पत्नी और स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।