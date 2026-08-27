गंगा-कोसी खतरे के निशान के पार, कटिहार के गांवों में घुसा बाढ़ का पानी; बेबस हुए परिवार

संवाद सूत्र, बरारी (कटिहार)। बरारी क्षेत्र में गंगा-कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर से खतरे के निशान को पार कर गया है। गंगा कोसी के इस बढ़ते रौद्र रूप ने एक बार फिर नदी भाग के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। निचले इलाकों के करीब दर्जन भर गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है।

इसके साथ ही आवागमन के लिए लोग फिर से नाव पर निर्भर हो गए हैं। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से गुरमेला, वैशागोविंदपुर, पूर्वी बारीनगर, मोहनाचांदपुर समेत करीब आधा दर्जन पंचायतों के नदी भाग के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है।