    Katihar Election 2025: कटिहार जिले में 4 पर NDA और 3 सीट पर महागठबंधन को बढ़त का अनुमान

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:00 PM (IST)

    कटिहार जिले की सात विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न। बरारी में कांग्रेस, प्राणपुर में कांटे की टक्कर, बलरामपुर में माले मजबूत। कदवा में कांग्रेस आगे, कोढ़ा में एनडीए की बढ़त, मनिहारी में जदयू का प्रदर्शन बेहतर। कटिहार सदर में भाजपा और वीआईपी के बीच कांटे की टक्कर है। समीकरणों के फेरबदल से मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

    आशीष सिंह चिंटू, कटिहार। कटिहार जिले की सातों विधानसभा सीटों पर मंगलवार को मतदान संपन्न हुआ। इस बार समीकरणों के फेरबदल से मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है।

    बरारी में कांग्रेस का हाथ मजबूत दिख रहा है। तौकीर माय समीकरण के साथ-साथ एनडीए के पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंधमारी करने में सफल रहे हैं। जन सुराज की मौजूदगी से भी एनडीए को नुकसान पहुंचता दिख रहा है।

    प्राणपुर में कांटे की टक्कर है। यहां लालटेन की लौ कुछ तेज दिखाई दे रही है। बलरामपुर में एक बार फिर माले की पकड़ मजबूत नजर आ रही है। महबूब से नाराजगी ध्रवीकरण में दब गई।

    कदवा में कांग्रेस के हाथ पर तीर भारी नजर आ रहा है। दुलालचंद्र गोस्वामी इस बार हिंदू मतों के बिखराव को साध लिए हैं। वहीं मुस्लिम मतों में बिखराव देखा गया।

    कोढ़ा में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन यहां कमल की बढ़त दिख रही है। कविता पासवान नाराजगी साधने में सफल रही फलका प्रखंड में कुछ बूथ पूर्णतः एनडीए रहा तो मुस्लिम बाहुल्य बूथ पर महागठबंधनमय रहा।

    मनिहारी विधानसभा में जदयू का तीर चलता नजर आ रहा है। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण उम्मीद के अनुरूप नहीं हो पाया है। सबसे दिलचस्प मुकाबला कटिहार सदर में है। यहां भाजपा से तारकिशोर और वीआईपी से सौरभ अग्रवाल के बीच कांटे की लड़ाई चल रही है।

