जिला बनने के 53 साल बाद आएगा कटिहार का पहला गजट; इतिहास, संस्कृति और आमजन की भूमिका का पहला ड्राफ्ट तैयार

संवाद सहयोगी, कटिहार। Katihar First District Gazette Publication After 53 Years: पूर्णिया से अलग होकर 2 अक्टूबर 1973 को स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आए कटिहार के प्रशासनिक और सामाजिक इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। जिला गठन के 53 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कटिहार का अपना पहला आधिकारिक जिला गजट प्रकाशित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने ठोस कदम उठाया है।

इस ऐतिहासिक दस्तावेज में जिले के गौरवशाली इतिहास, वर्तमान परिदृश्य, भौगोलिक व राजनीतिक यात्रा, सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक परिवर्तनों के साथ-साथ आम नागरिकों के योगदान को प्रमुखता से दर्ज किया जाएगा। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कटिहार के इस पहले गजट के संकलन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कई दौर की बैठकें पूरी हो चुकी हैं और इसका पहला विस्तृत ड्राफ्ट (प्रारूप) तैयार कर लिया गया है।

इस ड्राफ्ट को सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है, ताकि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों, आंकड़ों और विकास योजनाओं की गहन समीक्षा कर अपने आवश्यक सुझाव दे सकें। सभी विभागों और विशेषज्ञों के सुझावों को समाहित करने के बाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।

पूर्णिया के गजट के भरोसे था कटिहार का विवरण गौरतलब है कि 2 अक्टूबर 1973 से पहले कटिहार अविभाजित पूर्णिया जिले का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। उस दौर में कटिहार का इतिहास और प्रशासनिक संदर्भ पूर्णिया के तत्कालीन जिला गजट में ही दर्ज था। जिला बनने के पांच दशक से अधिक बीत जाने के बावजूद कटिहार का अपना कोई समेकित गजट उपलब्ध नहीं था।

कटिहार जिला गजट: मुख्य तथ्य जिला गठन की तिथि: 2 अक्टूबर 1973 (पूर्णिया से अलग होकर)।

गजट की स्थिति: जिला गठन के 53 वर्ष बाद पहली बार प्रकाशन की तैयारी।

वर्तमान चरण: पहला ड्राफ्ट (प्रारूप) तैयार, विभागीय समीक्षा जारी।

पहलकर्ता: आशुतोष द्विवेदी (जिलाधिकारी, कटिहार)।

पुराना संदर्भ: विभाजन से पूर्व अविभाजित पूर्णिया जिले का गजट ही था आधार।

संकलन का दायरा: इतिहास, भूगोल, संस्कृति, औद्योगिक विकास, सरकारी नीतियां और आमजन व विशिष्ट हस्तियों का योगदान। अब तैयार हो रहे इस पहले जिला गजट में कटिहार के अतीत, वर्तमान और भविष्य के विकास का संपूर्ण खाका एक साथ मिलेगा। जिले की भौगोलिक स्थिति, प्रमुख नदियां, रेल नेटवर्क का इतिहास, जूट उद्योग का उत्थान, कृषि परिदृश्य और स्थानीय कला-संस्कृति की प्रामाणिक जानकारियां एक ही दस्तावेज में संरक्षित की जाएंगी।

सिर्फ सरकारी दस्तावेज नहीं, आमजन की कहानी भी होगी दर्ज जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कटिहार का यह पहला गजट केवल पारंपरिक व नीरस सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। इसे जीवंत बनाने के लिए जिले के निर्माण, स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक आंदोलनों और विकास की यात्रा में आम लोगों की भूमिका, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं और विशिष्ट विभूतियों के योगदान को भी प्रमुखता से स्थान दिया जा रहा है।