छोटी चाची का आंचल, बड़ी चाची का कहर: कटिहार में अपनों ने ही छीन ली कोमल की सांसें

एडी खुशबू, पोठिया (कटिहार)। रिश्ते दागदार नहीं होते, मानसिकता उसको कलंकित करती है। कोमल कुमारी हत्याकांड में यह बातें स्पष्ट रुप से सामने आई। अल्प आयु अपने 8 वर्ष में मां को खोने वाली कोमल को छोटी चाची मनीषा देवी ने परवरिश कर जीवन संभाला था तो 13 वर्ष की आयु में उसकी बड़ी चाची और चाचा ने ही जान ले ली।

पोठिया के रुचदेव सिमरिया लोहनी गांव में 13 वर्षीय कोमल कुमारी की मौत ने सबको झकझोर दिया है। इस घटना से हर कोई अचंभित है तो चाची मनीषा देवी की सूजी और खामोश आंखें घटना की भयावहता दर्शा रही है।

चाची मनीषा देवी बार-बार यही कह रही थी जिस बच्ची को उन्होंने मां का साया छिन जाने के बाद अपने आंचल में संभाला, उसकी अर्थी उठते देखना उनके लिए किसी पहाड़ टूटने से कम नहीं है। वह बार-बार कोमल को याद कर रो पड़ती हैं।

चार भाई बहनों में तीसरे नंबर की कोमल की मौत से पिता दिलीप मंडल जड़ता की स्थिति में चले गए हैं कि उसके सगे भाई ही उसकी बच्ची का दुश्मन बन बैठे। बेटी की मौत का दर्द उनकी जुबान पर आते ही शब्दों में बदल जाता है। यह कैसे हो गया, कैसे कर दिया, मेरी बेटी उसकी बेटी नहीं थी।

टोटो का सीट फाड़ा तो आपने उसकी पीठ फाड़ दी। इतना कहते-कहते उनकी आवाज थम जाती है और आंखों से आंसू के साथ अनगिनत सवाल उमड़ते नजर आते हैं। पहले ही उठ चुका था मां का छाया नाना ढोराय मंडल ने बताया कि कोमल और उसके भाई-बहनों के सिर से मां का साया बहुत पहले ही उठ गया था। पिता दिलीप मंडल, छोटी चाची मनीषा देवी, नाना और मामा के सहारे बच्चों की परवरिश हो रही है।