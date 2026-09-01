कटिहार में अंचल कर्मी और CO के बीच हाथापाई, Video Viral होने के बाद डीएम ने दिए जांच के आदेश

संवाद सहयोगी, कटिहार। सदर अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी (CO) सोनू भगत को अंचल कर्मी संजय वर्मा ने उनके कार्यालय कक्ष में ही घुसकर पीट दिया। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो प्रसारित हो रहा। घटना के बाद डीएम आशुतोष द्विवेदी ने जांच के आदेश दिए है। मारपीट का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

हालांकि जागरण प्रसारित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फुटेज में कार्यालय के अंदर सीओ और अंचल कर्मी प्रधान लिपिक संजय वर्मा के बीच विवाद होता दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रहार किए जाने की स्थिति भी नजर आ रही है।

30 अगस्त की घटना बताया जा रहा है कि घटना 30 अगस्त की है। घटना की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई है कि सीओ सोनू भगत पहले से ही आंख की चोट से परेशान थे । ड्यूटी पर लौटने के कुछ समय बाद ही कार्यालय के अंदर उनके साथ मारपीट की घटना सामने आने से मामला और संवेदनशील हो गया है।

प्रसारित सीसीटीवी फुटेज में दोनों के बीच कुछ देर तक विवाद होता नजर आ रहा है। हालांकि विवाद की वास्तविक वजह क्या थी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। मामला कार्यालयी कार्य, किसी आदेश या अन्य किसी विवाद से जुड़ा था, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

घटना के बाद कार्यालय में बढ़ा तनाव घटना के बाद सदर अंचल कार्यालय में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की बात सामने आई है। सरकारी कार्यालय के अंदर अधिकारी और कर्मी के बीच विवाद तथा कथित मारपीट ने कार्यालयी अनुशासन और कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।