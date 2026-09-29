बाइक का चालान कटने से भड़का युवक, मंत्री की गाड़ी के आगे लगा दी बाइक; कैमूर में हाईवोल्टेज ड्रामा

संवाद सहयोगी, मोहनियां (कैमूर)। मोहनियां शहर के चांदनी चौक के समीप सोमवार की शाम ट्रैफिक पुलिस द्वारा बाइक का चालान काटे जाने से नाराज युवक ने सड़क पर बाइक खड़ी कर धरना शुरू कर दिया।

इसी दौरान पटना से कैमूर आ रहे बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र का काफिला वहां पहुंच गया। युवक ने मंत्री के वाहन के सामने अपनी बाइक खड़ी कर दी।

इससे कुछ देर के लिए मंत्री का वाहन सड़क पर रुक गया। सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल बाइक को सड़क से हटाया, जिसके बाद काफिला आगे बढ़ सका।

मामले की जानकारी मिलने के बाद ट्रैफिक थानाध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे और युवक से घटना के संबंध में जानकारी ली। युवक की पहचान मोहनियां थाना क्षेत्र के बेलौड़ी गांव निवासी बिट्टू कुमार पटेल के रूप में हुई है।

दुकान के सामने बाइक खड़ी करने पर काटा गया चालान

बताया जाता है कि बिट्टू कुमार पटेल की भभुआ रोड में दुकान है। सोमवार की शाम करीब छह बजे उन्होंने अपनी बाइक दुकान के सामने सड़क किनारे खड़ी कर रखी थी।