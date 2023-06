बिहार में SDM के तीन ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई कार्रवाई

कैमूर, जागरण संवाददाता। स्पेशल विजिलेंस इकाई ने भभुआ के एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद के तीन ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी की। विजिलेंस इकाई टीम ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करते हुए यह कार्रवाई की है।

भभुआ एसडीएम के पटना, मोहनिया और बेतिया में ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। सत्येंद्र प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक लगभग 84 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की है।

स्पेशल जज विजिलेंस पटना द्वारा एसडीएम के खिलाफ सर्च वारंट निर्गत किया गया है। एक साथ पटना,कैमूर और बेतिया के इनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है।

जानकारी के अनुसार, विजलेंस को लगातार भभुआ एसडीएम के खिलाफ सरकारी पद का दुरुपयोग करने की शिकायत मिल रही थी। जिसके बाद मामले की जांच करवाई गई, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद के खिलाफ आरोप सही पाए गए।

स्पेशल विजलेंस यूनिट ने पटना में 31 मई को एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। एसडीएम पर सरकारी नौकरी में अलग-अलग पदों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से भारी संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

Bihar | Economic Offences Unit (EOU) raid underway at the residence & office of Satyendra Prasad, SDM, Mohania, Kaimur district.

A case was registered against him by Patna's Special Vigilance Unit on May 31, for possession of Disproportionate Assets.