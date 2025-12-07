Language
    रामगढ़ में अतिक्रमण हटाओ अभियान बना मजाक, जेसीबी आई, फोटो खिंचवाई और दुकानें फिर सज गई

    By Pramod Tiwari (ramgarh) Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:26 PM (IST)

    रामगढ़ में अतिक्रमण हटाओ अभियान एक मजाक बनकर रह गया है। प्रशासन केवल दिखावटी कार्रवाई कर रहा है, जिससे बाजार में अतिक्रमण की समस्या जस की तस बनी हुई ह ...और पढ़ें

    अतिक्रमण हटाओ अभियान बना मजाक

    संवाद सूत्र, रामगढ़। रामगढ़ बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान अब तक बेअसर रहा है। प्रशासन अतिक्रमण हटाने की दिशा में केवल खानापूर्ति कर रहा है। दुर्गा चौक से आंबेडकर चौक तक जहां तहां कुछ खानापूर्ति कर प्रशासन आगे बढ़ गया। इनके जाने के बाद दुकान फिर से यथावत रूप से लग गई। 

    सीओ से लेकर ईओ केवल फोटो खिंचवाने तक मात्र ही कार्रवाई सीमित है। जिसके चलते बाजार में आज तक अतिक्रमण बना हुआ है। सैकड़ों सब्जी की दुकानें सड़क पर लगती है। लेकिन प्रशासन बनी सब्जी मंडी में विक्रेताओं को शिफ्ट कराने में विफल रहा। 

    16 लाख रुपये महीने में केवल सफाई में खर्च

    यह स्थिति है रामगढ़ के नगर पंचायत की। जहां 16 लाख रुपये महीने में केवल सफाई में खर्च होते हैं। फिर भी इससे निजात नहीं मिल पा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता रघुवंश सिंह व सुनील सिंह ने बताया कि रामगढ़ अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण यह सब सारी समस्याएं बनी हुई है। 

    जब भभुआ मोहनियां में कार्रवाई होती है तब यहां के पदाधिकारी जगते हैं। फिर भी अतिक्रमण हटाने का कोरम पूरा करते हैं। इन लोगों ने बताया कि बाजार में अतिक्रमण तो है ही जिसे इन्हें दिखाई देता है। 

    ब्लॉक परिसर पूरी तरह से वाहनों का स्टैंड बना

    लेकिन ब्लॉक परिसर पूरी तरह से वाहनों का स्टैंड बना हुआ है। वह अतिक्रमण सीओ को नहीं दिखाई देता। आधी अधूरी तैयारी से अतिक्रमण बाजार का हटाना मुश्किल है। आगे से सड़क से दुकान हटाई जा रही है पीछे से दुकान सज रही है। 

    यह दृश्य प्रशासन के लोग भी देखते रहे। हालांकि नगर पंचायत के अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी लेकर निकले थे। लेकिन जेसीबी का प्रयोग कहीं कारगर नहीं हो रहा था। ठेला वाले अधिकारियों के आने पर नाला के पार ठेला लगा रहे थे। जब प्रशासन के लोग आगे बढ़ रहे थे तब ठेला वाले अपनी दुकान सड़क पर लगा देते थे। 

    अतिक्रमण प्रशासन को नहीं दिखाई देता

    प्रशासन के इस कार्रवाई को मजाक मान कर रह गए। बाजार में कई जगह अतिक्रमण है लेकिन सीओ के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाता। देवहलियां रोड जो दुर्गा चौक से शुरू हो रहा है वहां की दुकान ही सड़क में है। लेकिन यह अतिक्रमण प्रशासन को नहीं दिखाई देता। रविवार को पुनः पहले वाली स्थिति बाजार में बन गई। 

    सड़क से लेकर ब्लाक गेट पूरी तरह से अतिक्रमण का शिकार हो गया। अधिकारी अपने दफ्तर में चले गए। शनिवार को बाजार में एक घंटा तक किसी तरह जाम जैसे हालात से मुक्ति मिली लेकिन फिर स्थिति रोजमर्रा की हो गई। 

    प्रतिदिन की तरह बाजार में दुकान व वाहन जहां तहां सड़क पर दिखाई देने लगा। सड़क पर दुकानें लगने व गाड़ियों के खड़ा होने से छुट्टी के दिन भी बाजार आने जाने वाले लोगों को राहत नहीं मिल सका। इस संबंध में ईओ राहुल कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार चलेगा।