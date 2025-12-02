Language
    Kaimur News: कैमूर में 2 ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट की होगी स्थपना, पहल हुई शुरू

    By Durgesh Srivastva (bhagwanpur) Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:36 PM (IST)

    कैमूर जिले में दो ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की पहल शुरू हो गई है। इससे स्थानीय किसानों को अपनी उपज को प्रोसेस करने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही, रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा।

    जागरण संवाददाता, भभुआ। कैमूर में राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले में दो ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट दस टन क्षमता की स्थापना की जाएगी। प्रति प्रोसेसिंग यूनिट पर अधिकतम 990000 रूपये या प्रोजेक्ट लागत पर 33 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। जिले में तेलहन फसल उत्पादन का कार्य कर रहे कृषक उत्पादन समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी।

    इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि तेल निष्कर्षण इकाई क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक, निजी उद्योगों, कृषक उत्पादक समूह एवं सहकारी समितियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। आवेदनों की समीक्षा के बाद गठित जिला स्तरीय तेलहन मिशन द्वारा आयोजित बैठक में समीक्षा की जाएगी।

    उन्होंने कहा कि कृषक समूह के आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर कमेटी के द्वारा लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।

    जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि कार्यादेश निर्गत होने के तीन माह के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य पूरा होने प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत, कार्य होने पर एवं शेष द्वितीय किस्त 75 प्रतिशत कार्य पूरा होने पर जिला स्तरीय गठित टीम के जांच प्रतिवेदन के आधार पर की जाएगी।

    आधारभूत संरचना-

    पर्याप्त भूमि, जहां मिल, और अन्य आवश्यक संरचनाएं स्थापित की जा सके। भवन उत्पादन क्षेत्र, जहां तेल निकालने की मशीनें स्थापित की जा सके। भंडारण क्षेत्र कच्चे माल, और तैयार उत्पादों के भंडारण के लिए। मशीनरी तेल निकालने की मशीने, पैंकेजिंग मशीनें तैयार तेल को पैक करने के लिए।

    भूमि एवं भवन के लिए सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। ना ही परियोजना लागत की गणना करते समय उनके लागत पर विचार किया जाएगा।