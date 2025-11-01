मोहनियां में महिला प्रत्याशियों पर सबकी नजरें, चुप्पी साधे मतदाता बढ़ा रहे सस्पेंस!

संवाद सहयोगी, मोहनियां। 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार जोरों पर है। 204 मोहनियां (अजा) विधानसभा में 12 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें तीन महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। जिसमें एक निवर्तमान विधायक भी हैं। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में मोहनियां की पहली महिला विधायक बनने का उन्हें मौका मिला था। उन्हें राजद से जीत मिली और बाद में वह भाजपा में शामिल हो गईं। जिन पर इस बार फिर एनडीए ने भरोसा जताया है। इसके अलावा दो महिलाओं में एक जसुपा से जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं।

राजद की अभ्यर्थी का नामांकन रद हालांकि यहां चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या चार रहती, लेकिन राजद की अभ्यर्थी का नामांकन रद होने के चलते महिला प्रत्याशियों की संख्या तीन रह गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जिले के चारों विधानसभा सीट पर मात्र मोहनियां में ही महिला प्रत्याशी हैं।

ऐसे में मोहनियां का चुनाव काफी दिलचस्प दिख रहा है। फिलहाल कुल 12 प्रत्याशियों ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। लेकिन मतदाताओं की चुप्पी प्रत्याशियों की चिंता बढ़ा दी है। फिर भी गांव की गलियों से लेकर शहर में चाय की दुकानों तक चुनावी चर्चा खूब हो रही है। लोग अपने-अपने तरीके से चुनावी समीकरण बना रहे हैं और उसकी ही चर्चा कर रहे हैं।

33 ग्राम पंचायत व दो नगर पंचायत में चुनाव बता दें कि मोहनियां विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 33 ग्राम पंचायत व दो नगर पंचायत में चुनाव होगा। इसके लिए दोनों प्रखंडों में कुल 354 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें मोहनियां में 179, नगर पंचायत मोहनियां में 26, नगर पंचायत कुदरा में 18, प्रखंड कुदरा में 131 मतदान केंद्र बनाए गए है।