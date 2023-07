नानी के घर में तकिया के नीचे रखा था कट्टा, चोर-पुलिस खेल रहे छोटे भाई ने दबाया ट्रिगर, 13 साल के बच्चे की मौत

घटना को लेकर बताया गया कि दोनों बच्चे कमरे में चोर-पुलिस खेल रहे थे। इसी दौरान बच्चों की नजर तकिया के नीचे रखे देसी कट्टा पर गई। दोनों बंदूक से खेलने लगे। इसी दौरान छोटे भाई का हाथ कट्टा के ट्रिगर पर पड़ गया। उससे निकली बड़े भाई के पेट में जा लगी। इसके बाद घर में अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

कैमूर में लोडेड कट्टा से खेल रहे थे बच्चे, ट्रिगर दबने से एक की मौत

जागरण संवाददाता, भभुआ (कैमूर) : बिहार के कैमूर जिले के भभुआ शहर में एक दर्दनाक हादसा उस समय घट गया जब नानी घर में दो सहोदर भाई कमरे में तकिया के नीचे रखे कट्टे से चोर-पुलिस खेलने लगे। इस दौरान 11 वर्षीय बच्चे ने गलती से ट्रिगर दबा दिया, जिससे उसके 13 वर्षीय भाई को गोली जा लगी। इसके बाद जख्मी बच्चे को स्वजन तत्काल सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार कर उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना शहर के वार्ड 14 में मंगलवार की सुबह घटी। मृतक रोहतास जिले के सासाराम निवासी मुन्ना साह का 13 वर्षीय पुत्र राज उर्फ गुल्लु कुमार था। पुलिस ने सदर अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दी। घटना के बाद स्वजन घर से फरार हैं। दुकान के उद्घाटन में आया था परिवार जानकारी के अनुसार, रोहतास के सासाराम निवासी मुन्ना साह भभुआ में अपने साले पंकज की दुकान के उद्घाटन में शामिल होने अपने परिवार के साथ तीन दिन पूर्व ससुराल आए थे। मंगलवार की सुबह घर के एक कमरे में बेड पर तकिया के नीचे छिपा कर रखे लोडेड कट्टा को देखकर राज उर्फ गुल्लु कुमार व उसका छोटा भाई आदित्य उर्फ बिगन उसके साथ खेलने लगा। बड़े भाई के पेट में जा लगी गोली इसी दौरान आदित्य उर्फ बिगन का हाथ कट्टा के ट्रिगर पर पड़ गया। उससे निकली गोली राज उर्फ गुल्लु के पेट में जा लगी। इसके बाद घर में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। स्वजन घायल किशोर को सदर अस्पताल में ले गए। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया, लेकिन वाराणसी पहुंचने से पूर्व बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद घर के लोग फरार घटना की जानकारी होने पर थानाध्यक्ष रामानंद मंडल, एसआइ शशि भूषण कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण के बाद अन्य लोगों से पूछताछ की। इस दौरान घर के लोग फरार थे। घटनास्थल से कट्टा भी बरामद नहीं हुआ। ज्ञात रहे कि मुन्ना साह के चार पुत्रों में राज उर्फ गुल्लु दूसरे नंबर पर था। जांच के दौरान पता चला कि घर के अंदर अवैध रूप से बंदूक रखी गई थी।

