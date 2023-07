Kaimur News जिले के शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों आवारा कुत्तों का खौफ बढ़ गया है। ये इतने आक्रामक हो गए हैं कि राह चलते लोगों को बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। पिछले महीने 251 लोगों को जख्मी किया था। वहीं सदर बाजार अस्पताल में रोजाना 10 मरीज एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाने आ रहे हैं। वहीं विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

Kaimur: दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है आवारा कुत्तों का खौफ, पिछले महीने 251 को बनाया अपना शिकार

HighLights जिले में दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है आवारा कुत्तों का खौफ पिछले महीने जून में सदर अस्पताल में 251 लोगों को एंटी-रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है। पशुपालन विभाग की ओर से अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है।

जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले के शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों आवारा कुत्तों का खौफ बढ़ गया है। ये इतने आक्रामक हो गए हैं कि राह चलते लोगों को बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। रोजाना सदर अस्पताल में कम-से-कम 7 से 10 लोग एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाने आ रहे हैं। पिछले महीने जून में सदर अस्पताल में 251 लोगों को एंटी-रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है। छुट्टियों के दिनों में सदर अस्पताल में यह सुविधा नहीं मिलने से लोगों को बाहर से इंजेक्शन खरीद कर लगवाना पड़ रहा है। इतनी अधिक संख्या में आवारा कुत्तों द्वारा हो रही ये घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। बढ़ती घटनाओं के बावजूद जिले में सुरक्षा के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। आज भी आवारा कुत्ते काफी संख्या में झुंड बनाकर शहरों व गांव की सड़कों और गलियों में घूम रहे हैं। लेकिन पशुपालन विभाग की ओर से इस वर्ष अभी तक न वैक्सीन लगाई गई है और न ही उन पर किसी अन्य तरह से लगाम कसी गई है। बीते साल पशुपालन विभाग की ओर से अभियान चलाकर कुत्तों को वैक्सीन लगाई गई थी। लेकिन इस बार पशुपालन विभाग को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हुई है। वहीं, शहरी क्षेत्र में भी नगर परिषद की ओर से आवारा कुत्तों को पकड़ कर बाहर छोड़ने की कोई पहल नहीं की गई है। इस संबंध में सीएस डा. मीना कुमारी ने कहा कि सदर अस्पताल सहित सभी पीएचसी में एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध हैं। अस्पताल आने वाले जख्मी लोगों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है। विभागीय कर्मियों को स्टॉक में इंजेक्शन रहने के साथ ही और भी स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं।

