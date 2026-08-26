कैमूर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी: अब सिलेंडर की झंझट खत्म! घरों में पाइप से पहुंचेगी रसोई गैस, सितंबर से शुरुआत

जागरण संवाददाता, भभुआ। बिहार में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार की दिशा में अब कैमूर जिले में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं।

शहर में घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस पहुंचाने की तैयारी को लेकर संबंधित कंपनी की ओर से काम शुरू कर दिया गया है।

सड़क किनारे लंबे समय से रखे पाइप अब जमीन में बिछाने की प्रक्रिया के साथ परियोजना को गति मिलना शुरु हो गया है।

सुरक्ष‍ित और सस्‍ता होगा पीएनजी

शहर में पीएनजी नेटवर्क विकसित होने के बाद लोगों को सिलेंडर आधारित रसोई गैस के विकल्प के रूप में पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस उपलब्ध हो सकेगी।

संभवत: अगले माह सितंबर में मोहनियां व अक्टूबर माह में भभुआ नगर के लोगों के घरों तक पीएनजी की सप्लाई शुरू हो जाएगी।

बता दें कि बिहार में पीएनजी और सिटी गैस वितरण नेटवर्क की शुरुआत 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी।

कैमूर में पीएनजी परियोजना को लेकर पिछले काफी समय से सड़क किनारे पाइप रखे दिखाई दे रहे थे। लंबे समय तक खुले में पड़े रहने के कारण कई पाइपों की बाहरी सतह पर जंग के निशान भी दिखाई देने लगे थे।