Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    13 दिसंबर को आयोजित होगी जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा, प्रवेश पत्र में सुधार की ये है तारीख

    By Ravindra Nath Bajpai Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:29 AM (IST)

    कैमूर में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। यदि प्रवेश पत्र में कोई त्रुटि है, तो उसे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, रामगढ़। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी से संबंधित एक बैठक हुई। बैठक प्रभारी प्राचार्य पीएस तिवारी की देखरेख में आयोजित हुई।

    बैठक में वर्ष 2026 में होने वाले नामांकन का खाका खींचा गया। प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से 1.30 बजे तक जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।

    इस परीक्षा में जिले के 5853 अभ्यर्थी शामिल होंगे। उन्होंने बताया परीक्षा केंद्र एस.वी.पी कालेज भभुआ, अटल बिहारी सिंह 2 हाई स्कूल भभुआ, एस एस गर्ल्स हाई स्कूल सब्जी मंडी भभुआ, गांधी स्मारक हाई स्कूल चांद, उदासी देवी 2 हाई स्कूल अखलासपुर, गवर्नमेंट 2हाई स्कूल भभुआ, शारदा बृजराज 2 हाई स्कूल मोहनिया, गवर्नमेंट 2हाई स्कूल भगवानपुर, डीएवी रतवार, नव भारत इंटर स्तरीय स्कूल राजेंद्र नगर देवहालिया,गवर्नमेंट 2हाई स्कूल रामगढ़ में निर्धारित किए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विद्यालय प्रशासन ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में नाम, माता-पिता का नाम, वर्ग आदि से संबंधित त्रुटि है, वे 11 दिसंबर 2025 तक विद्यालय में पहुंचकर सुधार करा सकते हैं।

    परीक्षा के बाद किसी भी प्रकार का सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से समय पर प्रवेश पत्र की जांच कराने की उन्होंने बात कही है, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।

    यह भी पढ़ें- भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में खुलेगा इनक्यूबेशन एक्सटेंशन सेंटर, IIT पटना से हुआ एमओयू

    यह भी पढ़ें- Banka News: 15 दिसंबर से सभी स्कूलों में 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा, 10 के बाद मिलेगा प्रश्न पत्र

    यह भी पढ़ें- बिहार बोर्ड का फैसला: अब ऑनलाइन होगा प्रमाणपत्रों के सत्यापन का काम, 2026 से लागू होगी व्यवस्था