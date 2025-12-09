13 दिसंबर को आयोजित होगी जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा, प्रवेश पत्र में सुधार की ये है तारीख
कैमूर में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। यदि प्रवेश पत्र में कोई त्रुटि है, तो उसे ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, रामगढ़। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी से संबंधित एक बैठक हुई। बैठक प्रभारी प्राचार्य पीएस तिवारी की देखरेख में आयोजित हुई।
बैठक में वर्ष 2026 में होने वाले नामांकन का खाका खींचा गया। प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से 1.30 बजे तक जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।
इस परीक्षा में जिले के 5853 अभ्यर्थी शामिल होंगे। उन्होंने बताया परीक्षा केंद्र एस.वी.पी कालेज भभुआ, अटल बिहारी सिंह 2 हाई स्कूल भभुआ, एस एस गर्ल्स हाई स्कूल सब्जी मंडी भभुआ, गांधी स्मारक हाई स्कूल चांद, उदासी देवी 2 हाई स्कूल अखलासपुर, गवर्नमेंट 2हाई स्कूल भभुआ, शारदा बृजराज 2 हाई स्कूल मोहनिया, गवर्नमेंट 2हाई स्कूल भगवानपुर, डीएवी रतवार, नव भारत इंटर स्तरीय स्कूल राजेंद्र नगर देवहालिया,गवर्नमेंट 2हाई स्कूल रामगढ़ में निर्धारित किए गए हैं।
विद्यालय प्रशासन ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में नाम, माता-पिता का नाम, वर्ग आदि से संबंधित त्रुटि है, वे 11 दिसंबर 2025 तक विद्यालय में पहुंचकर सुधार करा सकते हैं।
परीक्षा के बाद किसी भी प्रकार का सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से समय पर प्रवेश पत्र की जांच कराने की उन्होंने बात कही है, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।
