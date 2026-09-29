बिहार के कैमूर में होगा पर्यटन और लोक संस्कृति का संगम, धारा महोत्सव में देशभर से जुटेंगे प्रकृति प्रेमी  

जागरण संवाददाता, भभुआ। कैमूर के प्राकृतिक सौंदर्य, जलप्रपातों और समृद्ध लोकसंस्कृति को देश-दुनिया के पर्यटकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से छह अक्टूबर को धारा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ की ओर से मां मुंडेश्वरी वन्यप्राणी इको पार्क में आयोजित होने वाले इस महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे से होगा।

इस वर्ष महोत्सव की थीम हर धारा की अपनी कहानी रखी गई है। वन विभाग के अनुसार प्रत्येक वर्ष 2 से 8 अक्टूबर तक वन्यप्राणी सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में छह अक्टूबर को धारा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है।

इसका मुख्य उद्देश्य कैमूर जिले के मनोरम जलप्रपातों को पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाना तथा लोगों को प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। वर्षा के बाद निखर जाती है पहाड़ी वर्षा के बाद कैमूर की पहाड़ियों और जंगलों में स्थित जलप्रपात अपने प्राकृतिक सौंदर्य के चरम पर होते हैं। करकटगढ़, तेल्हाड़ कुंड, बंसीखोह और करमचट जैसे जलप्रपात पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं।

कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की गोद में स्थित ये स्थल प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जैव विविधता और स्थानीय संस्कृति की भी पहचान हैं। इसके बावजूद राज्य और देश के पर्यटकों के बीच इन स्थलों को अभी अपेक्षित पहचान नहीं मिल सकी है।